Sony Xperia 1 IV : le design du prochain smartphone ultra haut de gamme a fuité

OnLeaks et GizNext ont mis la main sur des rendus du futur Xperia 1 IV qui prendra la suite du Xperia 1 III en 2022. Il semble bien reprendre les codes de son prédécesseur.

Sony n’est pas connu pour sa profusion de sorties sur sa gamme de smartphones. Le fabricant japonais, qui est pas ailleurs spécialisé sur bien d’autres produits high-tech, continue tout de même de proposer de nouveaux modèles de téléphones à intervalle régulier. Alors que le Xperia 1 III n’a même pas encore fêté sa première année, on sait de source sûre que Sony travaille sur son successeur, le Xperia 1 IV. Après quelques infos sur ses caractéristiques il y a peu, ce sont maintenant les premiers rendus qui ont fuité. Ils permettent de se faire une première idée de l’apparence de ce nouveau modèle, qui restera apparemment sur un design très similaire.

Ce que l’on sait du Sony Xperia 1 IV

C’est le site Giznext qui nous en apprend plus aujourd’hui sur le Xperia 1, quatrième du nom. Côté design, il reprendra donc peu ou prou celui du Xperia 1 III, avec un style à bords plats et un écran en 21:9 sans encoche ni poinçon.

Le module photo à l’arrière semble abriter trois capteurs photo ainsi qu’un flash. Sur le bord droit, le bouton d’alimentation intègre un lecteur d’empreinte, et on retrouve les traditionnelles touches de volume, ainsi qu’un bouton dédié à l’appareil photo, qui joue le rôle de déclencheur. Tout ceci était déjà là sur le Xperia 1 III. Cependant, Sony semble avoir supprimé le bouton Google Assistant dédié sur ce nouveau modèle.

Rendu du Sony Xperia 1 IV // Source : @OnLeaks @GizNext Rendu du Sony Xperia 1 IV // Source : @OnLeaks @GizNext Rendu du Sony Xperia 1 IV // Source : @OnLeaks @GizNext

Le port USB-C ainsi que l’emplacement pour la SIM sont situés en bas, tandis que la prise jack 3,5 mm se trouve sur la tranche supérieure.

On découvre également les dimensions du téléphone : 164,7 x 7,8 x 8,3 mm (9,5 mm en prenant en compte le module photo). Concernant l’écran, on sait qu’il s’agira d’un 6,5 pouces, sans plus de précisions. Grâce aux images et au rendu 3D, on peut voir que deux coloris sont pour le moment envisagés : noir et vert foncé.

Le smartphone devrait en tout cas être bientôt dévoilé. Certaines rumeurs tablaient même sur une présentation par Sony au MWC 2022, mais du fait de l’absence de la marque au salon, un lancement dans les jours à venir semble peu probable.

