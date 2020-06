Qualcomm Snapdragon 690 : de la 5G et du 120 Hz pour le milieu de gamme

Qualcomm vient d'annoncer le Snapdragon 690, une puce à destination des smartphones de milieu de gamme. Celle-ci est la première de sa lignée à être compatible 5G, mais aussi à pouvoir proposer un affichage 120 Hz.

Leader sur le marché des puces pour smartphones, Qualcomm vient d’annoncer un tout nouveau SoC, le Snapdragon 690. Cette puce vise à équiper les téléphones de milieu de gamme de la fin d’année et est compatible pour la première fois de l’histoire de la série 6 avec la 5G (SA et NSA) grâce à l’intégration du modem Snapdragon X51.

Apporter le premium sur le milieu de gamme

Outre la 5G, le Snapdragon 690 apporte de nombreuses qualités aux appareils de milieu de gamme, dans le but de réduire — sur le papier tout du moins — l’écart entre les possibilités du haut de gamme et du milieu de gamme. C’est donc le premier System-on-Chip de sa lignée à permettre de filmer en 4K HDR (HDR10), proposer des capteurs montant jusqu’à 192 Mpx et offrir un rafraîchissement d’image de 120 Hz (en Full HD+).

L’architecture de la puce a également été améliorée, avec notamment des cœurs Tensors (dédiés à l’intelligence artificielle) 70 % plus performants que leurs prédécesseurs. Quand on voit l’importance que prend l’imagerie computationnelle sur la qualité des photos de nos smartphones, c’est une très bonne nouvelle. On peut donc s’attendre à des modes portraits et autres modes nuits beaucoup plus efficaces.

Plus de performances sur le milieu de gamme

Pour ce qui est des performances, le Snapdragon 690 promet également une hausse significative avec un GPU Adreno 619L 60 % plus rapide et un CPU amélioré de 20 %. On retrouve une architecture composée de huit cœurs : deux Kryo Cortex-A77 pour les calculs importants et 6 cœurs Kryo Cortex-A55 pour l’économie d’énergie, rapprochant ainsi l’architecture de celle du Snapdragon 865 (4x A77 + 4x A55, avec des performances accrues toutefois).

La partie mémoire peut quant à elle monter jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4x avec une vitesse de 1866 MHz.

En outre, le Snapdragon 690 est compatible avec le Wi-Fi 6 (avec sécurité WPA3) et avec la Quick Charge 4+. Autant de technologies qu’on devrait donc voir ruisseler du marché premium sur le milieu de gamme dans les mois à venir.

Au deuxième semestre 2020 à partir de 300 dollars

Les premiers smartphones équipés du Snapdragon 690 devraient arriver dès le deuxième semestre de cette année avec un prix de départ démarrant aux alentours de 300 dollars. Plusieurs constructeurs sont déjà cités : HMD Global (Nokia), LG, Motorola, Sharp, TCL et Wingtech. D’autres viendront certainement s’ajouter à cette liste par la suite.