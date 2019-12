Apple veut rattraper Google sur la photo computationnelle et rachète une start-up spécialisée

Apple a pris le contrôle de Spectral Edge, une start-up de Cambridge spécialisée dans l'amélioration des photos par intelligence artificielle.

Bloomberg a découvert que Peter Denwood, avocat d’Apple, a récemment été nommé directeur de Spectral Edge, une start-up britannique. Parallèlement à cela, les autres membres du conseil d’administration ont pour leur part été remerciés. La firme de Cupertino a donc pris le contrôle de cette start-up spécialisée dans l’amélioration de la qualité photo sur smartphones.

Le coût de l’acquisition n’a pas été révélé et Apple n’a pas souhaité commenter. On sait néanmoins que la start-up a déjà levé plus de 8 millions de dollars par le passé.

La photo, nerf de la guerre

Il faut dire que la photographie est devenue l’un des principaux éléments différenciant sur les smartphones haut de gamme. Il faut dire que le marché semble atteindre ses limites sur de nombreux points, la puissance de nos ordinateurs de poche ayant largement dépassé les besoins, l’autonomie étant bridée par la technologie des batteries Li-ion et les écrans étant désormais tous plus beaux les uns que les autres.

Les marques redoublent donc d’ingéniosité pour se démarquer et c’est sur le terrain de la photographie que la plus grande bataille est livrée. Certains multiplient le nombre d’objectifs pour offrir davantage de possibilités et d’autres, comme Google, mettent tout leur savoir-faire dans l’IA pour améliorer la qualité des clichés. C’est ce qu’on appelle l’imagerie computationnelle, un procédé qui a permis aux Pixel 4 d’être considérés comme les meilleurs smartphones en photo.

Qui est Spectral Edge ?

Depuis plusieurs années déjà, Apple propose deux capteurs photo sur ses iPhone, voire trois sur les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Mais cette année, c’est surtout Deep Fusion qui a fait la différence. Ce mode utilise le machine learning ainsi qu’une combinaison de 9 clichés différents pour proposer le meilleur rendu possible pour chaque photo.

Sur ce point, Spectral Edge devrait pouvoir apporter son expertise à Apple. La start-up possède une technologie brevetée baptisée Image Fusion pour améliorer les couleurs, les détails et la clarté des photos grâce au machine learning. Pour cela, l’entreprise utilise deux capteurs différents, dont un infrarouge.

L’iPhone 2020 attendu

On ne sait pas encore si les iPhone de 2020 n’arriveront pas trop tôt pour profiter des avantages offerts par cette nouvelle acquisition, d’autant qu’Apple compte apparemment sortir des sentiers battus cette année et pourrait présenter jusqu’à 4 modèles différents.