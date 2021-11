Asus annonce les ROG Phone 5s et 5s Pro, des nouveautés qui passent par le Snapdragon 888+ et 18 Go de RAM

Asus revient avec deux nouveaux smartphones, les ROG Phone 5s et ROG Phone 5s Pro. Ce sont des versions actualisées des ROG Phone 5 avec le tout nouveau Snapdragon 888 Plus.

Au printemps, Asus a dévoilé non pas un ROG Phone 5, mais toute une gamme avec également le ROG Phone 5 Pro et le ROG Phone 5 Ultimate. Nous les avons testés, des smartphones globalement bien pensés et aux caractéristiques impressionnantes. Asus vient de présenter les ROG Phone 5s et 5s Pro avec quelques nouveautés bienvenues.

Les différences avec les autres ROG Phone 5

Première nouveauté, et certainement la plus importante, le ROG Phone 5s adopte la puce Qualcomm Snapdragon 888 Plus avec jusqu’à 18 Go de mémoire RAM LPDDR5. C’est une puce qui a été présentée en juin 2021, le nouveau Snapdragon 888+ est version actualisé du Snapdragon 888 que nous avons vu plus tôt dans l’année.

Qualcomm a mis à jour les fréquences du processeur de 2,84 GHz d’origine à 2,995 GHz – une augmentation des fréquences d’horloge de 5,2 %. Ce n’est pas une actualisation majeure, il y a aussi quelques progrès concernant le moteur AI grâce à des augmentations de fréquence ainsi qu’à des optimisations logicielles. Pour rappel, le moteur IA comprend tous les blocs de calcul du SoC dont le couple DSP/NPU. Notez qu’il n’y a pas de changement du côté du GPU.

Asus a fait évoluer le système de refroidissement actif GameCool 5 du ROG Phone 5s. Ce dernier présente une structure thermique spéciale avec le SoC situé au centre et une batterie divisée en deux parties (batterie de 6 000 mAh en deux cellules de 3000 mAh), une de chaque côté de la puce Qualcomm. L’objectif est de transférer plus rapidement la chaleur à tous les bords et coins du châssis pour une meilleure efficacité thermique.

Le reste des caractéristiques ne changent pas : on a toujours le même écran Samsung E4 AMOLED en définition QHD avec un taux d’échantillonnage tactile natif de 360Hz et un taux de rafraîchissement de 144 Hz / latence 1 ms. Même constat pour les caméras ou les accessoires, ça ne change pas. Au niveau de la connectivité, en plus de la 5G, le ROG Phone 5 est compatible Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2.

Prix et disponibilité des ROG Phone 5s et 5s Pro

Trois versions sont disponibles, la première est équipée de 12 Go RAM / 512 Go pour 999 euros, la seconde avec 16 Go RAM / 512 Go de stockage au prix 1 099 euros, tandis qu’il y a une version ROG Phone 5s Pro avec 18 Go RAM / 512 Go pour 1 299 euros.

Le ROG Phone 5s Pro propose un écran matriciel arrière. Cet écran ROG Vision peut afficher une variété d’animations qui vous permettent de voir en un coup d’œil si le ROG Phone 5s Pro est en charge, s’il y a un appel entrant, si le mode X est activé, etc.