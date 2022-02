Vivo : la mise à jour Funtouch OS 12 arrive sur tous les smartphones de la marque

Vivo a commencé le déploiement de la nouvelle mise à jour de son système d'exploitation maison, Funtouch OS 12, basée sur la dernière mouture en date d'Android. Plusieurs nouveautés et améliorations sont au programme.

Dévoilé en octobre dernier, Android 12 a vite été suivi par les nouvelles versions dérivées des OS de constructeurs, tels que One UI 4 (Samsung), ColorOS 12 (Oppo) ou encore OxygenOS 12 (OnePlus). C’est à présent au tour de Vivo de présenter Funtouch OS 12, une mise à jour majeure de son système d’exploitation, basée sur Android 12. Le déploiement a déjà commencé et sera disponible petit à petit sur l’ensemble de la gamme des smartphones Vivo. La dernière version de Funtouch promet donc plus de personnalisation ainsi qu’une sécurité et une confidentialité renforcées.

Les nouveautés sur Funtouch OS 12

L’interface reste proche de celle d’Android 12, dans un style épuré. La personnalisation a cependant été renforcée : de nouveaux widgets ont été ajoutés pour organiser l’écran d’accueil à sa façon. Des diaporamas peuvent notamment être appliqués sur l’écran d’accueil, ainsi que des autocollants, utiles pour afficher des rappels ou des notes.

Un meilleur contrôle des paramètres de confidentialité a aussi été mis en place sur Funtouch OS 12. Une nouvelle fonction de confidentialité permet notamment à l’utilisateur de paramétrer quelles applications peuvent avoir accès à la caméra et au micro. De nouveaux contrôles avancés sur les données de localisation permettent en outre de choisir de fournir uniquement des emplacements approximatifs à telle ou telle application. Il est aussi possible de consulter quelles applis ont eu accès à l’appareil photo ainsi qu’au micro durant les dernières 24 heures.

Le déploiement a démarré en janvier, d’abord sur le Vivo V21. Un Vivo X60 Pro de la rédaction a notamment reçu cette mise à jour il y a peu. Le déploiement se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’avril.

