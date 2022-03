OnePlus : trois excellents smartphones reçoivent OxygenOS 12 (Android 12)

OnePlus commence à déployer OxygenOS 12 sur trois nouveaux smartphones sortis en 2020, qui ont récolté de très bonnes notes sur Frandroid.

La marque OnePlus poursuit le déploiement d’OxygenOS 12 sur son catalogue de smartphones. Après des débuts sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro début décembre 2021, malheureusement marqués par de nombreux bugs logiciels qui ont contraint l’entreprise à suspendre sa MAJ durant une semaine, place à trois nouveaux téléphones sortis dans nos contrées.

Il s’agit tout simplement des trois petits frères : les OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, et même le OnePlus 9R (disponible en Inde et non en France, pour le moment), nous apprend OnePlus sur son forum. Pour l’instant, seuls les utilisateurs ayant préalablement installé la version bêta du logiciel y ont accès. La version stable devient bientôt suivre.

Encore un peu de patience

D’ailleurs, cette nouvelle mouture logicielle ne concerne pas tous les marchés pour ses débuts. La publication de OnePlus mentionne en effet l’Inde et l’Amérique du Nord. La version européenne nécessite des étapes de validation supplémentaires, mais sera publiée dès que possible, rassure-t-on.

Basé sur Android 12, OxygenOS 12 permettra de corriger plusieurs anomalies notamment liées à la connexion Wi-Fi et Bluetooth, à la fermeture d’applications en arrière-plan ou encore à la réception de notifications. Mais il est aussi bien évidemment question de nouveautés.

Quelles nouveautés ?

OnePlus va notamment apporter un coup de neuf aux icônes d’application, aux réglages d’écouteurs connectés en Bluetooth ou encore au mode sombre, qui prendra en charge trois niveaux d’intensité. L’idée étant d’améliorer l’expérience utilisateur et de renforcer la personnalisation de son interface.

Côté photo, OnePlus prévoit d’intégrer un meilleur algorithme et une reconnaissance faciale optimisée pour mieux identifier les caractéristiques et la couleur de peau de chacun. En matière de bien-être numérique, il sera plus facile de basculer des modes « Travail » et « Vie personnelle » via les paramètres rapides, pour mieux définir ses usages du moment.

