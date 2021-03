OnePlus 9R confirmé : le smartphone abordable arrive, mais d’abord en Inde

La présentation d'un OnePlus 9R plus abordable en même temps que les fleurons OnePlus 9 et 9 Pro est d'ores et déjà confirmée par le patron de la marque Pete Lau.

Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro vont bientôt être présentés. Plus nous nous rapprochons de la date fatidique, plus la marque dissémine des informations ici et là pour attiser l’intérêt autour de ses smartphones. Dernière annonce en date : un OnePlus 9R existe bel et bien pour proposer une alternative moins chère aux deux fleurons.

Rappelez-vous, nous avons d’abord entendu parler de ce smartphone en pensant qu’il se nommerait OnePlus 9 Lite, mais le leaker Evan Blass révélait récemment que le produit s’appellerait finalement OnePlus 9R.

Un lancement en Inde

Or, au détour d’une interview avec le média News18, le cofondateur et patron de la marque, Pete Lau, a clairement évoqué ce OnePlus 9R.

En plus des OnePlus 9 et 9 Pro, nous sommes ravis de lancer le OnePlus 9R en Inde. Nous nous concentrons sur l’élargissement de notre offre de smartphones pour répondre aux différents besoins des utilisateurs avec le OnePlus 9R […] à un prix plus accessible.

Deux choses sont à retenir dans cette déclaration. Le OnePlus 9R sera bel et bien moins cher et il sera réservé au marché indien, du moins au moment de son lancement.

Il y a des chances que l’Europe et la France seront à leur tour concernées dans un second temps. Ou peut-être que l’appareil verra le jour par chez via la gamme OnePlus Nord.

Beaucoup de promesses

Pete Lau explique que le OnePlus 9R permettra à son entreprise de proposer un bon équilibre entre technologie de pointe et smartphone accessible, tout en promettant que cet appareil sera très adapté au jeu mobile.

Beaucoup de promesses donc, mais l’homme d’affaires ne dévoile aucune information technique au sujet du OnePlus 9R. Il faudra attendre la présentation du 23 mars prochain pour en savoir plus.