Oubliez le OnePlus 9 Lite et préparez-vous au OnePlus 9R

Selon Evan Blass, en plus des OnePlus 9 et 9 Pro, c’est un OnePlus 9R plus accessible qui devrait être lancé en 2021. Jusqu’ici, il semblait que ce troisième modèle s’appellerait OnePlus 9 Lite.

En 2021, les futurs OnePlus 9 comptent parmi les smartphones attendus de pied ferme. Dans la gamme, en plus des déclinaisons classiques et Pro, un OnePlus 9 Lite est également pressenti. Or, voici que l’on apprend par l’intermédiaire du leaker Evan Blass, réputé pour ses bonnes informations, que ce modèle-là aurait finalement le droit à un autre nom.

« Bonjour OnePlus 9R »

Sur sa page Voice, Evan Blass a publié un post extrêmement court, dans lequel il se contente simplement d’écrire ce qui suit : « au revoir, OnePlus 9E/SE/Lite… bonjour, OnePlus 9R ». Cette déclaration est illustrée par une capture d’écran dans laquelle on peut voir deux lignes de code sans doute récupérer dans un fichier confidentiel et affichant bel et bien le nom OnePlus 9R.

Cette information reste évidemment à confirmer dans l’attente de l’officialisation du smartphone. On peut toutefois d’ores et déjà se demander ce que pourrait bien signifier le suffixe R — peut-être ne faut-il simplement pas chercher de sens, c’est tout à fait possible.

Aux dernières nouvelles, le OnePlus 9R — et donc ex OnePlus 9 Lite — profiterait d’une fiche technique assez proche du très convaincant OnePlus 8T, notamment sur le module photo. Un Snapdragon 865, un écran AMOLED de 90 ou 120 Hz et une charge rapide de 65 W seraient notamment envisagés.