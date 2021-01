OnePlus 9 et 9 Pro : design, fiche technique… Ce qu’on sait des flagship killers

Si les OnePlus 9 et 9 Pro vous intéressent, vous trouverez ici toutes les dernières informations à leur sujet : design, fiche technique attendue, date de sortie...

Malgré quelques erreurs de parcours et un certain nombre de questions en suspens, OnePlus a réussi à se forger un nom en quelques années dans le secteur de la téléphonie mobile au point de créer une véritable attente autour de la sortie de ses prochains smartphones.

Au premier semestre 2021, on attend de la marque chinoise qu’elle lance les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, qui ont déjà révélé une partie de leurs caractéristiques techniques par le biais de multiples fuites. Spoiler : ne vous attendez pas à d’énormes changements, mais rappelons tout de même que tout cela reste encore au stade de la rumeur pour le moment.

Notre récap’ en vidéo

OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro : à quoi ressemblent-ils ?

Un design similaire à la génération précédente

Un écran plat pour le OnePlus 9, incurvé pour le OnePlus 9 Pro

Un gros module photo à l’arrière

On le sait, OnePlus a trouvé une bonne formule pour ses smartphones et ne la décline que très peu d’une année sur l’autre. Sans surprise, les OnePlus 9 et 9 Pro devraient donc reprendre dans l’ensemble les traits de la génération précédente, avec toutefois une différence entre les deux : le premier aurait un écran plat tandis que le second aurait un écran incurvé sur les bords de 6,7 pouces. Rappelons que les OnePlus 8 et 8 Pro avaient tous les deux un écran « Infinity ».

Les bordures incurvées du 9 Pro sont nettement visibles sur les rendus 3D publiés par OnLeaks :

OnePlus 9 // Source : OnLeaks OnePlus 9 // Source : OnLeaks OnePlus 9 // Source : OnLeaks OnePlus 9 // Source : OnLeaks

La face avant visible ici reste très traditionnelle avec de fines bordures en haut et en bas et une caméra frontale contenue dans une discrète bulle dans le coin supérieur gauche.

À l’arrière, le bloc photo se rapproche de celui du OnePlus 8T et de bon nombre de smartphones de 2020. C’est un gros bloc contenant quatre objectifs ainsi que différents capteurs. Il est d’ailleurs mieux visible sur le rendu vidéo de Let’s Go Digital et Concept Creator :

Du côté du OnePlus 9, les premières photos de prototype (prototype d’ailleurs déjà vendu sur eBay) montrent non seulement un écran plat, mais aussi la présence de 3 optiques seulement.

Le module photo du OnePlus 9 // Source : PhoneArena

Notez que dans un cas comme dans l’autre, on retrouve toujours l’Alert Slider, particularité de OnePlus (inspiré par l’iPhone).

Quelle fiche technique pour les OnePlus 9 et 9 Pro ?

Le Snapdragon 888 devrait alimenter les deux smartphones

Android 11 sera de la partie

Une charge 65 W minimum est attendue

Pour l’heure, les détails techniques des OnePlus 9 et 9 Pro restent pour beaucoup à confirmer. On sait pourtant que la marque prépare déjà au moins un smartphone équipé d’un Snapdragon 888, la nouvelle puce de Qualcomm compatible 5G. Tout porte à croire que les deux téléphones devraient l’embarquer. Ce SoC serait épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage dans le cas du OnePlus 9 et 12 Go de RAM et 256 Go de stockage dans le cas du OnePlus 9 Pro. On ne sait pas encore si ces configurations seront exclusives à chaque modèle ou pas.

Du côté de l’écran, OnePlus nous a habitués à des dalles OLED et les premières rumeurs évoquent du Full HD+ pour le OnePlus 9 et du QHD+ pour le OnePlus 9 Pro. Une information cohérente, puisque similaire à ce que l’on a pu voir en 2020. Les deux proposeraient par ailleurs un taux de rafraichissement de 120 Hz.

PhoneArena indique que le OnePlus 9 devrait tourner sous Android 11, rien d’étonnant à cela sachant que le OnePlus 8T est livré de base avec cette version. Le tout bien évidemment agrémenté par OxygenOS, l’interface logicielle du constructeur.

Quoi de neuf pour la photo ?

Pour ce qui est de leur module photo, les OnePlus 9 et 9 Pro ne devraient pas jouer la carte de l’originalité. Selon toutes vraisemblances, les deux smartphones devraient emprunter une partie de leurs capteurs aux modèles précédents. Un partenariat avec Leica aurait néanmoins été signé. Ce dernier travaille déjà avec Huawei et l’a aidé au fil du temps à améliorer le traitement des lentilles et à gagner en qualité sur le segment de la photo sur smartphone, jusqu’à se positionner comme l’un des leaders du marché.

Notez aussi que de nouvelles fonctions et vidéo sont à prévoir également pour produire certains effets originaux, simplifier la mise au point, etc.

Les OnePlus 9 seront-ils résistants à l’eau ?

Selon les premières rumeurs, le OnePlus 9 Pro serait certifié IP68, garantissant une immersion dans l’eau pendant 30 minutes jusqu’à une profondeur de 1,5 mètre. Le OnePlus 9 en revanche n’aurait toujours pas de certification, comme c’était le cas pour le OnePlus 8 en 2020.

Rappelons toutefois que OnePlus évite la certification pour réduire les coûts, mais a tendance à tout de même protéger ses smartphones contre les infiltrations depuis plusieurs générations déjà.

Batterie, charge rapide ou charge sans fil ?

Selon une source citée par 91Mobiles, le OnePlus 9 serait doté d’une batterie de 4500 mAh, quand certaines rumeurs évoquent un accumulateur de 5000 mAh pour le OnePlus 9 Pro. Toujours selon le média susmentionné, le OnePlus 9 devrait aussi profiter d’un chargeur rapide de 65 W (inauguré sur le OnePlus 8T), d’une charge sans fil de 30 W et même d’une charge inversée. Si c’est le cas, la version Pro embarquerait logiquement ces technologies.

OnePlus 9 Lite

Selon certaines rumeurs, les OnePlus 9 et 9 Pro seraient accompagnés cette année d’une déclinaison « Lite ». Celui-ci serait plus proche des caractéristiques du OnePlus 8T avec un Snapdragon 865, un écran Amoled à 90 ou 120 Hz et une charge rapide à 65 W. Il abandonnerait également la coque en verre pour adopter une coque en plastique, à l’instar du Galaxy S20 FE.

Quelle date de sortie pour les OnePlus 9 et 9 Pro ?

La présentation est attendue en mars 2021

Après une année 2020 fortement perturbée par la crise sanitaire, les constructeurs pourraient attaquer 2021 sur les chapeaux de roues et de nombreux constructeurs auraient avancé leur calendrier habituel. Dans le cas de la marque chinoise filiale de BBK, la présentation des OnePlus 9 et 9 Pro pourrait donc être avancée d’un mois environ.

Alors qu’on a l’habitude de voir les smartphones de OnePlus en avril ou en mai, la présentation des OnePlus 9 et 9 Pro serait prévue pour le mois de mars 2021.

Quel prix pour les OnePlus 9 et OP 9 Pro ?

En ce qui concerne les tarifs, OnePlus devrait se calquer sur les prix de 2020. Let’s Go Digital estime que le OnePlus 9 devrait coûter autour de 700 euros tandis que le OnePlus 9 Pro serait proposé autour de 900 euros. Le OnePlus 9 Lite quant à lui serait plus proche des 600 euros. Cela reste toutefois une simple estimation.