OnePlus 9 Pro : 0 à 100 % de batterie en 43 minutes avec la charge sans fil

Le OnePlus 9 Pro voit déjà sa charge sans fil plébiscitée par son constructeur au détour d’une vidéo comparative avec un iPhone.

Le OnePlus 9 Pro fait l’objet d’un grand nombre de promesses en amont de sa présentation officielle. La charge sans fil en fait partie. Le cofondateur de la marque, Pete Lau, s’est en effet fendu d’un tweet pour vanter la rapidité avec laquelle la batterie du smartphone récupère toute son énergie.

La publication de l’homme d’affaires contient en effet une vidéo où l’on peut voir le OnePlus 9 Pro et un « autre téléphone » — c’est un iPhone en réalité — côte à côte en train d’être rechargé.

It's not about the time it takes to charge, it's about the time it doesn't: the time you get back to get on with your day. pic.twitter.com/ZhZTQg3NHn

— Pete Lau (@PeteLau) March 18, 2021