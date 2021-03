OnePlus annonce les caractéristiques de l’écran du OnePlus 9 Pro et ça fait envie

OnePlus a annoncé, avant même la présentation du smartphone, les technologies d'affichage embarquées par son futur OnePlus 9 Pro. Le smartphone profitera d'un taux de rafraîchissement adaptatif variant de 1 à 120 Hz.

Alors que la présentation des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro est attendue pour le mardi 23 mars, le constructeur a décidé de livrer quelques caractéristiques en amont de son annonce officielle. Sur Twitter, le patron de OnePlus, Pete Lau, a ainsi livré quelques éléments de la fiche technique du OnePlus 9 Pro.

Le cofondateur de la marque indique ainsi que le OnePlus 9 Pro profitera d’un écran avec une définition QHD+ avec un taux de rafraîchissement « intelligent » de 120 Hz grâce à la dalle LTPO, pouvant monter jusqu’à une luminosité de 1300 cd/m². Par ailleurs, le smartphone profitera également d’un taux d’échantillonnage de 10 bits pour les couleurs, permettant d’atteindre plus d’un milliard de teintes. Il sera également compatible avec les contenus HDR10+. Enfin, on retrouvera la technologie MEMC, qui vient ajouter des images dans les vidéos afin de la rendre plus fluide et d’émuler un mode 60 ou 120 Hz.

Sur les forums de la marque, Kinder L, responsable de la recherche et développement de OnePlus, a détaillé davantage encore les caractéristiques attendues sur le OnePlus 9 Pro :

Avec la technologie LTPO, une surface spécialement conçue pour réduire la consommation d’énergie malgré un taux de rafraîchissement élevé, nous pensons que le OnePlus 9 Pro offrira le meilleur des deux mondes. Grand progrès dans les technologies d’affichage, le LTPO permet d’adapter dynamiquement le taux de rafraîchissement de 120 à 1 Hz — plus bas que n’importe qui dans l’industrie — selon vos contenus.

Le OnePlus 9 Pro devrait donc reprendre une technologie déjà utilisée par Samsung depuis l’an dernier avec son Galaxy Note 20 Ultra et réitérée sur la gamme Galaxy S21. L’idée est ainsi de permettre un taux de rafraîchissement de 120 Hz dans les jeux vidéo ou la navigation sur les réseaux sociaux, de descendre à 25 Hz pour un film et même à 1 Hz pour l’écran always on par exemple.

Un écran plus réactif pour le jeu vidéo

Pour les jeux vidéo justement, OnePlus annonce également une meilleure réactivité des contrôles : « l’écran du OnePlus 9 Pro apportera un nouveau niveau de réponse tactile avec une synchronisation 6 fois plus rapide entre l’écran et le processeur ». De quoi, selon le constructeur, proposer une latence de seulement 25 à 30 ms.

Il faudra encore patienter quelques jours avant d’en savoir plus sur le OnePlus 9 Pro et son petit frère, le OnePlus 9. C’est en effet le 23 mars que la marque compte présenter ses deux nouveaux smartphones, accompagnés de sa première montrée connectée, la OnePlus Watch. Rappelons par ailleurs que le site DisplayMate a déjà évalué l’écran du OnePlus 9 Pro.