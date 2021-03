OnePlus Watch : une fuite dévoile des caractéristiques avant son officialisation

Boîtier de 46 mm, certification IP68, capteurs et fonctionnalités : le leaker Ishan Agarwal (via Pricebaba) croit connaître une partie des caractéristiques de la future montre connectée OnePlus Watch, attendue le 23 mars prochain.

Le mardi 23 mars est une date à cocher si vous aimez les nouvelles technologies et tout particulièrement OnePlus. Car c’est ce jour-là que la marque chinoise intronisera sa nouvelle série haut de gamme OnePlus 9, aux côtés notamment de la toute première montre connectée de son histoire, j’ai nommé la OnePlus Watch.

Jusqu’ici, très peu d’informations à son sujet ont fuité : à peine sait-on que son cadran épousera le format circulaire et que Wear OS ne devrait pas être de la partie — bien que OnePlus aide Google à optimiser son système d’exploitation. Et à quelques jours de son intronisation, un certain Ishan Agarwal pense connaître une partie de ses spécifications.

Pour la santé et sport

Selon ce leaker — via Pricebaba — toujours très bien informé sur les dossiers de la marque chinoise, la OnePlus Watch profiterait d’un boîtier de 46 mm et d’une certification IP68. Cette norme la rendrait complètement étanche à la poussière et aux immersions aquatiques pendant une durée d’une heure.

Du côté des capteurs, la tocante connectée serait capable de mesurer la fréquence cardiaque, le stress et le SpO2 (saturation d’oxygène dans le sang), mais aussi de suivre votre sommeil. La pratique sportive aura également une place de choix : la smartwatch sera même en mesure de détecter automatiquement certaines activités.

Fonctionnalités et recharge

Au chapitre des fonctionnalités, la OnePlus Watch proposerait un panel d’options somme toute classique : de la possibilité à passer/recevoir des appels à l’accès des notifications en passant par la gestion de la musique et le contrôle à distance d’un téléviseur estampillé OnePlus, peut-on lire.

Pour finir, l’appareil profiterait d’une Charge Warp suffisamment puissante pour lui assurer une journée d’utilisation en l’espace de 20 minutes de charge.