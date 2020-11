OnePlus Watch : la montre ne tournerait pas sous Wear OS

Un leaker affirme que la future montre connectée de OnePlus ne tournerait pas sous Wear OS… Et ce n’est pas si mal.

Cela fait un moment que les rumeurs évoquent une possible montre signée OnePlus, ce que la marque a confirmé lors du lancement de son OnePlus 8T. Il y aura donc bien une OnePlus Watch, et son lancement se rapproche à en croire la multiplication des fuites à son sujet.

Pas de Wear OS à bord de la OnePlus Watch

Le dernier bruit de couloir provient de Max Jambor sur Twitter, un leaker généralement bien informé lorsqu’il s’agit de OnePlus. Il affirme que la OnePlus Watch ne tournerait pas sous Wear OS, le système d’exploitation dédié aux objets connectés de Google. La marque filiale de BBK Electronics aurait donc développé son propre OS.

OnePlus Watch does not run Googles WearOS pic.twitter.com/o02jn1AlJi — Max Jambor (@MaxJmb) November 7, 2020

C’est là assez étonnant : OnePlus a toujours été très proche de la philosophie de Google pour ses smartphones et ne s’en éloigne que très peu avec OxygenOS. En outre, la récente Oppo Watch est sortie en France sous Wear OS et on connaît la proximité entre OnePlus et Oppo.

Un choix pertinent

Pour autant, il est difficile de jeter la pierre à OnePlus sur ce point. Depuis plusieurs années, Google peine à se montrer compétitif sur le marché des montres connectées malgré ses améliorations régulières promettant toujours plus de rapidité et d’autonomie.

Malgré cela, les montres sous Wear OS sont bien loin de proposer la durée de vie sur une seule charge que peuvent atteindre par exemple Huawei, Samsung ou Fitbit avec leur système propriétaire. Quand on sait l’importance de l’autonomie pour OnePlus, cela expliquerait davantage ce choix.

Par ailleurs, Wear OS ne peut pas être modifié en profondeur, contrairement à Android, ce qui oblige les constructeurs à composer avec les avantages et les défauts du système sans réellement pouvoir y apporter leur propre vision autrement que par des applications. Autant dire que c’est assez limité.

Une sortie repoussée

Rappelons que, toujours selon la même source, le lancement de la OnePlus Watch aurait été reporté. Aux dernières nouvelles, la tocante devrait être équipée d’un écran circulaire — ce que les premiers dessins révélés par la marque ont semblé confirmer –, ainsi qu’un SoC Snapdragon Wear 4100. Toutes ces informations restent néanmoins encore à confirmer.