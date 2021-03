Six grandes nouveautés smartphones en mars : on fait le point sur les annonces à venir

Sommaire Redmi Samsung Poco OnePlus Realme Motorola

Les constructeurs de smartphones nous ont successivement donné rendez-vous au cours des deux dernières semaines de mars pour présenter divers produits en tous genres, parmi lesquels beaucoup de smartphones. Quelles nouveautés attendons-nous ? Voici un point complet.

À chaque période sa dynamique, qu’elle soit intense ou plus calme. La fin du premier trimestre, elle, appartient définitivement à cette première catégorie au regard des multiples événements et conférences annoncés par les constructeurs de smartphones. De Xiaomi (via Redmi et Poco) à Samsung en passant par OnePlus, Realme et même Motorola, tous nous ont donné rendez-vous fin mars, parfois et même bien souvent à un jour d’intervalle.

Forcément, les smartphones constitueront l’attraction principale des événements virtuels. Mais pas que. Une montre connectée devrait aussi se glisser parmi les nouveautés, alors que d’autres surprises pourraient également se joindre à la fête.

Un cinquième Redmi Note 10, parce que toujours plus

Si vous n’étiez pas rassasié des quatre Redmi Note 10 annoncés par Xiaomi — Redmi Note 10, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S –, alors vous reprendrez bien une bouchée avec un cinquième modèle en approche. La marque chinoise a coché la date du mardi 16 mars, à 18h, pour vous faire « découvrir un nouveau membre de la famille ».

La série Redmi Note est de retour ! Rendez-vous à partir de 17h45 pour découvrir un nouveau membre de la famille 🙌 #RedmiNote10 #DépassezVosLimites https://t.co/Ypksgmanwk — Xiaomi France (@XiaomiFrance) March 12, 2021

Si l’on se fie à sa stratégie commerciale de l’an passé, il y a fort à parier que Xiaomi intronise le Redmi Note 10 Pro Max. Comment ce dernier se démarquerait-il de la version Pro ? Bonne question, puisqu’un capteur de 108 mégapixels y a déjà été installé. Faut-il peut-être s’attendre à une batterie plus grande et un processeur plus puissant.

Samsung sort le grand jeu pour sa gamme Galaxy A

Ni une, ni deux, Samsung enchaîne le mercredi 17 mars (15h) avec une conférence Unpacked attendue de pied ferme par la communauté. Ce rendez-vous permettra au géant coréen de lever le voile sur plusieurs Galaxy A. Le teasing publié a glissé un indice plus ou moins subtil — le terme « Awesome », avec un A majuscule — pour nous mettre sur la voie.

La star de l’événement ne devrait être que le Galaxy A52, dont les attentes à son égard sont relativement grandes. Son prédécesseur (le Galaxy A51) s’était en effet démarqué par un très bon rapport qualité/prix, saupoudré par une homogénéité globale très appréciable. Bref, son successeur suscite forcément la curiosité, alors que l’on connaît déjà presque tous de ses caractéristiques.

Le Samsung Unpacked devrait aussi faire la part belle au Galaxy A72. De récentes fuites à son sujet laissent penser qu’il aura lui aussi le droit à une présentation en bonne et due forme durant la conférence. Le groupe devrait présenter quelques progrès au niveau de l’audio et de la photo.

Xiaomi : l’offensive Poco F3

On le sait : Xiaomi aime commercialiser des smartphones aux appellations différentes selon le marché visé. La Chine a par exemple eu le droit au Redmi K30 Pro, commercialisé sous le nom de Poco F2 Pro en Europe. Un schéma commercial que l’on devrait retrouver sur la série Redmi K40, officialisés en Chine fin février.

En Europe, cette gamme de smartphones devrait être représentée par le Poco F3, entre autres. Poco a publié un teasing pour un événement prévu le 22 mars à 13h. Le Poco F3 et de probables déclinaisons plus haut de gamme devraient ainsi voir le jour. Pour rappel, les Redmi K40 Pro et K40 Pro+ embarquent le surpuissant processeur Snapdragon 888. Du lourd est donc à prévoir.

Les OnePlus 9 font faire du bruit

À n’en pas douter, les OnePlus 9 sont les appareils mobiles les plus attendus du mois de mars 2021. Les prochains flagships de la marque chinoise promettent des fiches techniques de haute volée. Mais surtout, le partenariat avec le spécialiste de la photo Hasselblad laisse présager de réelles améliorations en la matière.

Les téléphones OnePlus ont longtemps été critiqués pour leurs performances photographiques légèrement en deçà de la concurrence, et le groupe compte donc combler son retard pour devenir une véritable référence du domaine. Le OnePlus 9 classique devrait être accompagné de la version Pro, et pourquoi de la variante 9R.

Pour découvrir les nouvelles bêtes, rendez-vous le mardi 23 mars, à 15h, heure française. L’occasion aussi de découvrir la toute première montre connectée du fabricant, la OnePlus Watch, dont la présentation a été officialisée le même jour. Pour en savoir un peu plus sur la gamme OnePlus, la rédaction a rédigé un dossier qui récapitule les informations connues à leur sujet.

Realme en embuscade

Au bal des conférences, Realme a lui aussi ajouté sa petite sauterie le mercredi 24 mars 2021 à 15h. Au menu du jour : l’intronisation des Realme 8 et Realme 8 Pro. Que sait-on à leur sujet ? Le premier nommé a fait l’objet d’une fuite probablement volontaire du CEO Inde et Europe du groupe.

Écran AMOLED, caméra de 64 mégapixels, puce Helio G95, batterie de 5000 mAh et charge de 30 W : voilà à quoi il faudrait s’attendre. Pour le second, le voile de mystère qui l’entoure n’a toujours pas été retiré. À peine connaît-on une partie de sa configuration photo, marquée par un capteur principal de 108 mégapixels.

L’événement mettra enfin en exergue deux autres produits : les écouteurs true wireless Buds Air 2, déjà présentés en détail par la société, et la montre connectée Realme Watch S Pro.

Motorola pour finir en beauté

Même Motorola y va de sa conférence. À la manière de Xiaomi, la firme d’outre-Atlantique opte elle aussi pour des dénominations différentes de téléphone en fonction du pays visé. Le Moto Edge S déjà lancé en Chine devrait donc se transformer en Moto G100 pour l’Europe. Et c’est d’ailleurs de ce téléphone que Motorola devrait parler le 25 mars.

Le Motorola Moto G100 vise le segment du milieu de gamme au regard de sa fiche technique (LCD, 90 Hz, Snapdragon 870, batterie de 5000 mAh) qui devrait grandement s’inspirer du Moto Edge S. Des prix supérieurs à 300 euros sont attendus pour cet appareil mobile.