Samsung Galaxy A52 : design, prix, caractéristiques, une fuite dévoile tout du futur best-seller

La gamme A50 est chaque année l'un des best-seller de Samsung. Nous avons les caractéristiques et le prix de la nouvelle génération Samsung Galaxy A52.

Roland Quandt nous avait déjà mis l’eau à la bouche avec ses révélations autour du Galaxy A72. On passe désormais au plat de résistance avec le Samsung Galaxy A52. Le futur smartphone de Samsung est attendu comme l’un des futurs best-seller du marché, successeur des Galaxy A50 et A51 qui étaient de vrais succès pour la marque.

Un design désormais bien connu

Le Samsung Galaxy A52 se présente comme un smartphone relativement classique avec un écran bord à bord à l’avant. Un poinçon au centre en haut laisse passer la caméra frontale de 32 mégapixels. L’écran de 6,5 pouces est une dalle SuperAMOLED plate avec une définition de 2400 x 1080 pixels.

WinFuture indique que le Galaxy A52 devrait probablement avoir un écran à haut taux de rafraichissement, peut-être 90 Hz, mais sans certitude.

À l’arrière, le module photo intègre un capteur principal de 64 mégapixels, avec en supplément un objectif ultra grand angle avec capteur 8 mégapixels, et deux capteurs supplémentaires de 5 mégapixels et 2 mégapixels. WinFuture ne connait pas leur usage. Si l’on est pessimiste, on peut imaginer qu’il s’agit de capteurs de « profondeur » ou « macro » généralement là pour augmenter le nombre de capteurs sur un smartphone artificiellement. Si l’on est optimiste, espérons que l’un d’eux servira au moins de téléobjectif.

Modèle 4G ou 5G : même design, performances différentes

D’après les sources de Roland Quandt pour WinFuture, le Samsung Galaxy A52 sera commercialisé selon les régions en version 4G ou 5G. Sur le papier, les deux modèles semblent identiques, mais ils ne feront pas les mêmes technologiques. Résultat, le modèle 5G devrait être plus performant.

En effet, la version 4G devrait proposer un Qualcomm Snapdragon 720G, alors que la version 5G reposera sur un Snapdragon 750G dont la particularité est justement d’intégrer un modem 5G. Attention, malgré des numéros de modèles très proches, c’est deux Snapdragon assez compliqués à comparer.

Le 720G a pour lui une meilleure fréquence CPU, de 2,3 GHz contre 2,2 GHz pour le 750G. Mais ce dernier proposer un GPU plus puissant, avec une architecture CPU plus moderne et plus de bande passante mémoire disponible.

Ce SoC sera épaulé par 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Un lecteur de microSD est proposé pour étendre le stockage.

Du jack, de la protection et une bonne batterie

Pour terminer ce tour d’horizon des caractéristiques du Galaxy A52, WinFuture précise que le smartphone intègre un port jack 3,5 mm. Il est certifié IP67 contre la poussière et l’eau, c’est une bonne nouvelle sur cette gamme de produits.

Enfin la batterie serait de 4500 mAh et pourrait se charger rapidement par de l’USB-C jusqu’à 25W. Le téléphone tournerait sous Android 11 avec la dernière version en date de l’interface One UI.

Un smartphone 5G Samsung à petit prix

Pour Samsung l’objectif semble clair, populariser la 5G à travers une baisse de prix de ses smartphones compatibles. Ainsi le Samsung Galaxy A52 4G serait facturé à 349 euros, alors qu’il faudra compter 429 euros pour avoir la 5G.

On s’approche donc de la barre psychologique des 400 euros. Ce n’est clairement pas le smartphone 5G le moins cher du marché, mais les produits Samsung bénéficient d’une excellente réputation, et devraient miser sur leur très bonne interface utilisateur pour briller.