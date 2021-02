Samsung Galaxy A72 : design confirmé, caractéristiques et prix dévoilés par une fuite

À l'approche de sa commercialisation, le Galaxy A72 de Samsung voit ses caractéristiques et son prix dévoilés par une fuite.

Vous connaissez désormais bien le cycle des fuites et rumeurs concernant un smartphone. Après la publication des premiers rendus 3D dévoilant le design général, puis des visuels marketing confirmant ce design, voici venue la grande fuite de Roland Quandt pour le site WinFuture concernant le Samsung Galaxy A72. Cette fuite arrive, comme souvent, en fin de cycle, peu avant l’officialisation du smartphone, et vient dévoiler sa fiche de caractéristiques ainsi que son prix en Europe.

Snapdragon 700, AMOLED et large module photo

Mettons de côté cette nouvelle confirmation du design, qui vient simplement rappeler que le Galaxy A72 utilisera un écran bord à bord avec un poinçon au centre, et un dos plat avec un module photo en haut à gauche. Concentrons-nous sur les caractéristiques du téléphone. D’après WinFuture, le téléphone proposerait un écran de 6,7 pouces SuperAMOLED avec une définition de 2400 x 1080 pixels pour un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le lecteur d’empreinte du téléphone se cacherait sous l’écran. Toujours à l’avant, l’appareil photo abriterait un capteur de 32 mégapixels.

À l’arrière, le module photo miserait sur un capteur principal de 64 mégapixels avec objectif grand angle, un téléobjectif zoom optique 2x avec capteur de 8 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un quatrième capteur dédié à la macro. Ce dernier se révèlera probablement inutile lors des tests, comme c’est souvent le cas pour les capteurs de profondeur ou « macro ». Attention, WinFuture indique ne pas être totalement sûr des caractéristiques du module photo en raison d’une information contradictoire avec une autre de leurs sources.

Le Samsung Galaxy A72 intégrerait par ailleurs une puce Qualcomm Snapdragon 720G avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Un lecteur microSD serait présent pour étendre ce stockage. On aurait aussi le droit à une batterie de 5000 mAh et de la charge rapide par USB-C. WinFuture termine son tour d’horizon en indiquant une certification IP67 et l’utilisation d’Android 11 nativement sur ce produit.

Un prix canon : 450 euros

Le site nous révèle également le tarif qui devrait être pratiqué en Europe : 449 euros comme prix conseillé pour le Galaxy A72. Ce prix pourrait être plus élevé en France en raison de certaines taxes comme la copie privée. Il s’agit d’un tarif très concurrentiel pour Samsung puisque l’on parle tout de même du haut du panier de son milieu de gamme. Si les marques chinoises offrent généralement plus de puissance brute à ce tarif, Samsung pourrait s’en sortir avec une meilleure expérience globale pour l’utilisateur.

Reste à découvrir quand Samsung lèvera le voile sur ce nouveau produit.