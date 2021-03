OnePlus Watch : c’est officiel, elle sera présentée aux côtés des OnePlus 9

La marque OnePlus n’a pas fait dans la subtilité pour teaser la date de présentation de sa toute première montre connectée OnePlus Watch.

Entre octobre et décembre 2020, la montre connectée OnePlus Watch a beaucoup fait parler d’elle. Et depuis, la toute première tocante du constructeur chinois s’est faite plus discrète alors que les fuites à son sujet se montraient plus rares. Mais voilà que la marque redonne de ses nouvelles, avec cette fois-ci des informations concrètes à transmettre.

OnePlus donne le feu vert pour sa smartwatch

OnePlus a effet teasé la date de présentation de sa smartwatch sur le réseau social Twitter. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le pôle communication du constructeur n’a pas fait dans la subtilité pour faire passer leur message : « Est-ce que vous voulez qu’on vous Montre quelque chose de cool ? Ne soyez pas en retard », peut-on lire.

Est-ce que vous voulez qu'on vous Montre quelque chose de cool ? Ne soyez pas en retard ⌚⏰ — OnePlus France (@oneplus_fr) March 12, 2021

Évidemment, le jeu de mots avec le terme « Montre » tue le suspens quant à la nature du produit présenté. Le syntagme « Ne soyez pas en retard » renforce encore plus l’idée. La photo publiée affiche également une date : cet indice explicite nous donne ainsi rendez-vous le 23 mars pour découvrir la fameuse smartwatch.

Une fin de mois excitante

Le 23 mars 2021 n’a rien d’anodin, puisque c’est à ce moment-là même que OnePlus lèvera le voile sur sa série OnePlus 9 (avec probablement les OnePlus 9 Pro et OnePlus 9R), prochaine gamme de smartphones qui appartient pour au moins deux d’entre eux au segment du haut de gamme.

Concernant la OnePlus Watch en elle-même, peu d’informations ont jusque-là filtré à son sujet. À peine connaît-on la forme de son cadran, circulaire en l’occurrence. Et c’est d’ailleurs tout. Il se murmure aussi que OnePlus travaille sur un bracelet connecté, bien que son existence n’a pas encore été officiellement révélée.