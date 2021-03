OnePlus 9 : on connaît désormais sa date de présentation en partenariat avec Hasselblad

OnePlus a donné quelques informations sur le lancement de ses OnePlus 9. Outre la date de présentation fixée au 23 mars, le constructeur a officialisé son partenariat avec le spécialiste de la photo, Hasselblad.

Comme tous les ans au printemps, c’est une ribambelle de nouveaux smartphones qui devraient débarquer sur les étals des magasins ou sur les pages des sites de e-commerce. Et OnePlus pourrait être également de la partie avec sa nouvelle gamme OnePlus 9.

Ce lundi, le constructeur chinois a d’ailleurs donné rendez-vous pour le « lancement de produits 5G de la gamme OnePlus 9 ». Ce sera le 23 mars prochain, à 15 h heures de Paris, qu’aura lieu l’officialisation des nouveaux appareils. Le terme de « gamme » utilisé ici (« series » en anglais) suggère en effet que OnePlus ne présentera pas que le seul OnePlus 9, comme la marque l’avait fait à l’automne avec le OnePlus 8T, mais que le smartphone serait accompagné d’un OnePlus 9 Pro.

Par ailleurs, l’indication de OnePlus laisse logiquement entendre que le OnePlus 9 sera compatible avec la 5G. Autant dire que ce n’est plus vraiment une surprise, puisque c’est le cas de l’ensemble des smartphones haut de gamme en 2021.

Un partenariat avec Hasselblad sur la photo

Le fabricant chinois met également l’accent sur un partenariat avec Hasselblad, un constructeur d’appareils photo particulièrement haut de gamme — dont un certain nombre de moyens formats. Plusieurs fuites ces dernières semaines pressentaient justement un rapprochement entre les deux entreprises pour ce OnePlus 9.

Du côté de la firme asiatique, il s’agira d’une certaine manière de répondre aux partenariats de Huawei et Leica d’un côté, mais aussi de Vivo et de Zeiss de l’autre. Si l’on ignore encore en quoi consistera cette alliance, OnePlus précise cependant qu’il compte investir 150 millions de dollars sur la photographie mobile sur les trois prochaines années.

À l’avenir, OnePlus précise que son partenariat avec Hasselblad lui permettra de développer la qualité et l’expérience photo de ses smartphones, notamment pour la calibration des couleurs. Les deux entreprises vont chercher à proposer ensemble des clichés à la colorimétrie plus fidèle et plus naturelle. Par ailleurs, un mode « Hasselblad Pro » sera également intégré à l’application photo afin de donner davantage d’amplitude pour la retouche des photos, en proposant notamment un format RAW 12 bits ou la gestion manuelle de la sensibilité, de la mise au point ou de la vitesse d’obturation.

On en saura davantage sur la gamme OnePlus 9 Pro lors de la présentation officielle des smartphones, le 23 mars prochain.