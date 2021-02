OnePlus 9 Pro : la caméra du smartphone serait signée par Hasselblad

Plusieurs photos du probable OnePlus 9 Pro ont été publiées par Dave Lee, un populaire youtubeur américain. Il s'agirait du OnePlus 9 Pro... avec un appareil photo arrière signé par la célèbre marque Hasselblad.

Dave Lee, youtubeur américain spécialisé dans la tech et plus particulièrement dans le monde du PC portable, a reçu plusieurs curieux clichés d’un smartphone. Après un peu de recherche, il semble persuadé qu’il s’agit de photos du futur OnePlus 9 Pro.

L’association avec Hasselblad fait sens en espérant que cela ne soit pas un coup marketing

Nous avions déjà eu des traces logicielles du futur OnePlus 9 Pro avec de nouvelles fonctions dédiées à la photo, cette fois-ci on découvre le probable design du OnePlus 9 Pro avec un appareil photo arrière signé par la célèbre marque Hasselblad. Bien entendu, un partenariat de ce type n’est jamais une garantie qu’un appareil photo sera à la hauteur du battage médiatique perçu. Il y a néanmoins déjà eu des réussites de collaboration similaire. On pense évidemment à la marque allemande Leica qui à participer à l’ascension de Huawei par le passé. Plus récemment, un autre spécialisé de la photo, Zeiss, s’est associé à Vivo.

OnePlus 9 Pro d’après Dave Lee // Source : Dave Lee OnePlus 9 Pro d’après Dave Lee // Source : Dave Lee OnePlus 9 Pro d’après Dave Lee // Source : Dave Lee OnePlus 9 Pro d’après Dave Lee // Source : Dave Lee

Hasselbald ne serait pas à son premier partenariat avec un constructeur de smartphone, le fabricant suédois d’appareils photographiques a déjà collaboré avec Lenovo et Motorola en concevant un appareil photo qui se branchait derrière le Moto Z. Si cette marque n’a pas une grande notoriété dans l’électronique grand public, elle reste néanmoins historique. Ce sont des appareils Hasselblad qui ont été utilisés sur la Lune par les astronautes de la NASA dès 1962. D’ailleurs, l’intégralité des cliché est disponible sur le site de la Nasa.

Huawei avec Leica, Vivo avec Zeiss… et OnePlus avec Hasselblad ? L’association avec Hasselblad fait sens en espérant que cela ne soit qu’une simple campagne de communication. Si Hasselblad a marqué l’histoire de la photographie par le passé, la majorité de ses actions a été rachetée en janvier 2017 par le fabricant chinois de drones DJI, qui utilise désormais la marque Hasselblad sur l’appareil photo du drone Mavic.