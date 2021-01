OnePlus 9 et 9 Pro : voici les fonctions photo et vidéo pressenties

Le code de la nouvelle version de l'application Appareil photo d'OxygenOS permet de mettre en lumière quelques nouvelles fonctions photo et vidéo qui devraient être officiellement déployées avec les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro.

Les OnePlus 9 et 9 Pro sont dans les tuyaux pour 2021. Ces derniers feront suite à un très convaincant OnePlus 8T et tenteront, vraisemblablement, d’améliorer encore plus l’expérience photo et vidéo proposée. Le constructeur chinois avait souvent montré des limites importantes dans ce domaine, mais de sérieux progrès ont été réalisés en 2020.

En attendant la présentation officielle de ces smartphones, les équipes de XDA Developers ont fouillé dans le code de la nouvelle version 6.4.23 de l’application appareil photo de l’interface OxygenOS. Le média spécialisé y a découvert quelques preuves intéressantes concernant les nouveautés photo et vidéo qui devraient sans doute être introduites avec les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro.

Soulignons juste avant que la marque aurait conclu un partenariat prometteur avec le spécialiste Leica sur la photographie.

Un mode Tilt-shift pour la miniaturisation

On apprend ainsi qu’une option Tilt-shift devrait faire son apparition. Le Tilt-shift est aussi connu en français sous le nom d’effet « maquette », car il consiste à flouter les bords de l’image pour donner l’impression que le sujet au centre est miniaturisé.

XDA publie ainsi même une capture d’écran décrivant cette fonction. « Le mode Tilt-shift peut transformer le monde dans une version miniature. Les immeubles et les personnes ressemblent à de minuscules modèles […] », peut-on notamment lire dans un petit paragraphe accompagnant quelques exemples visuels.

Gérer les sources de lumière et immortaliser la Lune

Le code examiné met aussi en lumière une fonction Starbust à utiliser lorsque l’on pointera l’objectif vers une forte source de lumière. En faisant cela, il arrive en effet que l’on obtienne sur le cliché un éclat lumineux en forme d’étoile. Ce mode de prise de vue veut vous permettre de toujours y arriver en ajustant automatiquement la bonne ouverture pour ne pas sacrifier la netteté de l’image.

En outre, un mode Lune fait aussi surface, mais il semble se contenter de proposer des filtres à appliquer sur vos photos du satellite de la Terre.

Petites améliorations vidéo

Du côté de la vidéo, l’application s’apprête aussi à accueillir un mode hyperlapse pour venir peaufiner l’effet timelapse classique. Pour rappel, le second se contente de prendre des images fixes et de les mettre bout à bout quand le premier enregistre vraiment une vidéo et apporte donc plus de fluidité et de liberté.

On devrait aussi avoir droit à du Focus peaking. Cela consiste à surligner de manière bien visible les parties nettes de l’image en temps réel afin de faire votre mise au point encore plus facilement lors d’une prise de vue. Ce genre d’options existent déjà sur d’autres smartphones, comme chez Samsung par exemple.

Reste à savoir quand les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro seront présentés par la marque. Rappelons que le modèle le plus accessible est attendu aux alentours des 700 euros quand son grand frère devrait se vendre à partir de 900 euros environ.