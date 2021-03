Xiaomi Mi 11 Lite : une fuite confirme toujours plus son design et révèle des coloris exclusifs

Le site 91Mobiles a publié en exclusivité des nouvelles photos du Xiaomi Mi 11 Lite. Déjà pressenti, son écran plat semble toujours plus se confirmer, alors que cette variante devrait bénéficier de trois coloris.

Doucement, mais sûrement, le Xiaomi Mi 11 Lite se dévoile au fil des fuites. Le site 91Mobiles participe d’ailleurs à ces quelques indiscrétions avec l’aide du leaker Ishan Agarwal, en révélant selon le média des photos exclusives du téléphone. De quoi confirmer toujours plus un changement esthétique important : la présence d’un écran plat.

Pour aller plus loin

Xiaomi Poco F3 : la version française du Redmi K40 est attendue la semaine prochaine

Trois coloris au choix

Pour rappel, le Xiaomi Mi 11 classique profite d’un très bel écran incurvé. Pour la déclinaison Lite, l’entreprise chinoise fait forcément des concessions pour baisser le prix de son modèle. Pour ce faire, la dalle incurvée laisserait place à un écran plat, comme le laissaient déjà présager plusieurs autres fuites.

91Mobiles en profite aussi pour révéler les futurs coloris de l’appareil mobile : noir, pêche et violet en l’occurrence. De son côté, le Mi 11 n’est commercialisé qu’en Bleu Horizon et Gris de Minuit. Ici, Xiaomi cherche donc à séduire le maximum d’utilisateurs grâce à une palette de couleurs plus large attribuée à sa version Lite.

Quelques caractéristiques soupçonnées

À l’heure actuelle, aucune information concernant sa date de présentation n’a fuité, même s’il est certainement question de semaines avant que le groupe ne l’intronise officiellement. Pour rappel, la version 4G pourrait s’équiper d’un processeur Snapdragon SM7150 — représenté par les Snapdragon 730, 730G ou 732G.

Pour aller plus loin

Xiaomi publie un brevet pour protéger votre smartphone des voyeurs

Le modèle 5G aurait le droit à une puce plus puissante, la Qualcomm Snapdragon 765G, pour justement proposer la dernière génération de technologie mobile.