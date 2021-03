Xiaomi Mi 11 Lite : la version 5G apparaît dans une fuite avec un processeur plus puissant

Une référence au Xiaomi Mi Lite 5G est apparue dans la base de données de Google Play Console. Cette version s’équiperait d’un processeur légèrement plus puissant que le Mi 11 Lite 4G pour justement proposer le dernier standard de la téléphonie mobile.

Récapitulons l’actuelle situation commerciale de Xiaomi pour mieux saisir l’évolution de son catalogue. Début 2021, le constructeur chinois lançait son nouveau flagship, le Mi 11. Ce téléphone haut de gamme sera épaulé par d’autres versions d’ici les prochains mois : la déclinaison Pro, dont l’existence a déjà été prouvée et la variante Lite, qui a déjà fait l’objet de plusieurs fuites.

En toute logique, une version Lite 5G devrait elle aussi débarquer, si l’on se réfère à la stratégie de Xiaomi appliquée sur son Mi 10 de l’an passé. Or, aucun élément d’information n’avait jusque-là pointé le bout de son nez à son sujet. Jusqu’à ce qu’un document récemment apparu dans la base de données de la Google Play Console ne change la donne. Le leaker Mukul Sharma a notamment publié la fuite sur Twitter.

Mi 11 Lite 5G appears on the Google Play Console listing.

8GB RAM

1080×2400 display

Android 11

Qualcomm SM7250 (765G) (earlier rumors suggested that it would be powered by the SM7350 (775G)).#Xiaomi #Mi #Mi11Lite pic.twitter.com/tICybUsmwz

— Mukul Sharma (@stufflistings) March 3, 2021