Xiaomi Mi 11 Pro : il se chargerait à la vitesse de l’éclair, avec ou sans fil

L’organisme allemand TUV a certifié un produit Xiaomi, qui, au vu du timing, devrait s’apparenter au nouveau flagship Mi 11. Sa puissance de recharge laisse à penser qu’il s’agit du Mi 11 Pro, qui profiterait alors d’un chargeur filaire de 65 W et d’une charge sans fil de 67 W.

Fin décembre 2020, le constructeur chinois Xiaomi a levé le voile sur son nouveau fleuron, aussi nommé Xiaomi Mi 11, alors réservé au seul marché local. Cette conférence en appelait une autre, cette fois-ci adressée aux marchés internationaux, programmée le 8 février pour annoncer le lancement global de son flagship.

Ce rendez-vous ne devrait pas uniquement faire la part belle au Mi 11. À n’en pas douter, sa version Pro devrait pointer le bout de son nez et une preuve de son existence avait été mise en exergue en fin d’année. Un nouvel élément nous fait d’ailleurs penser qu’il profitera d’une puissance de charge parmi les plus élevées du marché.

Du 67 W sans fil qui se confirme

Sur Twitter, le leaker Mukul Sharma a publié une certification TUV — Technischer Überwachungsverein, organisme allemand en charge de certifier de nouveaux produits — d’un appareil estampillé Xiaomi. Au regard du timing, tout porte à croire qu’il s’agit du fameux Mi 11. Mais un autre indice fait davantage penser au Mi 11 Pro.

Selon les informations dévoilées lors de la conférence de décembre, le Mi 11 bénéficierait en effet d’une charge filaire de 55 W et d’une autre sans fil de 50 W. Or, la certification mentionne une puissance de 65 et 67 W qui correspondraient donc à un autre appareil. La première pourrait cependant s’apparentait à une charge filaire, lorsque la seconde représenterait une charge sans fil.

Si tel est le cas, cette charge sans fil serait alors la plus puissante du marché. Cette certification coïncide d’ailleurs bien avec les récentes informations de XDA-Developers, selon lesquelles Xiaomi préparerait deux smartphones chargeant à 67 W sans fil. Parmi eux, un fleuron qui intégrerait le Snapdragon 888… processeur qu’embarque le Mi 11 et, logiquement, le Mi 11 Pro.

Se démarquer de la version classique

Pour se démarquer de la version classique, il serait logique que la variante Pro bénéficie d’un peu plus de watts lors d’une session de chargement, avec ou sans fil. La charge filaire de 65 W n’est en somme pas nouvelle, mais elle fait partie des toutes meilleures du marché.

Sauf que d’ici quelques mois, des chargeurs encore plus véloces feront leur apparition. Xiaomi, Oppo ou encore Qualcomm préparent bel et bien des chargeurs de 120, 125 ou encore 100 W, mais ces derniers ne sont pas encore tout à fait prêts. Bien que leur lancement devrait intervenir dans le courant de l’année 2021.