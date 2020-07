Quick Charge 5 : avec 100 W, Qualcomm propose une charge plus rapide que le 125 W d’Oppo

Qualcomm a présenté sa nouvelle technologie de charge rapide : Quick Charge 5. Des promesses alléchantes pour une recharge complète en seulement 15 minutes.

Alors que les technologies de batterie au Lithium stagnent, celles de recharge rapide s’envolent année après année. Alors qu’on rêvait encore devant des chargeurs 30 W il y a quelques années seulement, voilà que les constructeurs commencent à afficher des puissances à 3 chiffres. Après le groupe BBK Electronics — Oppo et Realme –, c’est au tour de Qualcomm d’annoncer sa Quick Charge 5 avec une puissance de 100 W.

Pour aller plus loin

Quick Charge, Fast Charge… Comment fonctionne la charge rapide sur smartphone ?

« La recharge la plus rapide au monde »

Bien qu’Oppo et Realme proposent une charge de 125 W — soit 25 W de plus –, Qualcomm se targue de proposer la charge la plus rapide au monde à l’heure actuelle. Et pour cause : avec Quick Charge 5, il suffit de 5 minutes pour récupérer 50 % d’énergie sur une batterie de de 4500 mAh et de 15 minutes pour une charge complète. À titre de comparaison, BBK Electronics propose pour sa part de réapprovisionner complètement un accumulateur de 4000 mAh en 20 minutes.

La différence se joue entre autres sur la gestion de la chauffe, Oppo ayant annoncé que son chargeur est capable de remplir une batterie de 4000 mAh en 10 minutes seulement si l’on coupe toutes les sécurités thermiques. Pour autant, Qualcomm n’est pas en reste non plus et promet trois niveaux de protections pour éviter tout danger lors de la recharge, à la fois dans le bloc secteur et le téléphone à l’aide de contrôleurs dédiés. Bien sûr, la chauffe dépendra aussi de l’intégration de chaque constructeur…

Une charge universelle

Car c’est bien là la force de Qualcomm : la société de San Diego met en place des technologies pour les vendre aux différents constructeurs. Cette norme est donc disponible chez plusieurs marques — un détail qui aura son importance lorsque les constructeurs arrêteront de fournir le chargeur dans la boîte des smartphones –, mais aussi avec différents standards et générations précédentes.

Outre la rétrocompatibilité de la charge rapide avec les Quick Charge 2 à 4+, la Quick Charge 5 est également compatible avec les appareils USB-PD (de nombreux ordinateurs, la Nintendo Switch….), ou encore les derniers iPhone. Le chargeur s’occupe de lui-même de reconnaître l’appareil et d’adapter le courant délivré pour proposer la charge la plus rapide possible.

Compatible charge sans fil

En plus de proposer une recharge très rapide en filaire, la technologie Quick Charge 5 est également compatible sans fil. Il reste à voir cependant comment les constructeurs adapteront cette technologie à leurs smartphones.

Qualcomm semble néanmoins avoir assuré ses arrières sur de nombreux points avec 8 niveaux de protection de voltage, 3 pour le courant, 3 pour la température et de nombreux éléments permettant d’analyser la charge et l’appareil cible en temps réel afin d’adapter les capacités de charge de 3,3 à 20 V ou de 3 à 5 A. Tout comme la Quick Charge 4 — ou les propositions de BBK –, la Quick Charge 5 se base sur une technologie « dual charge », ici améliorée, gérant deux cellules en même temps afin d’envoyer deux fois plus de voltage — et donc de recharger deux fois plus rapidement le smartphone.

Comme toujours, dans le but de protéger la batterie, la charge se fait par paliers. Elle est plus rapide lorsque l’accumulateur est vide et ralentit lorsqu’il approche de sa complétion. Qualcomm promet ainsi une durée de vie des batteries similaire aux durées actuelles.

Xiaomi en première ligne

Qualcomm n’est que le fournisseur de la Quick Charge 5 et il reste désormais aux constructeurs à l’intégrer à leurs produits. Les premiers smartphones à en être équipés arriveront d’ici la fin de l’année 2020. Le premier à dégainer devrait être Xiaomi, possiblement sur le Mi 10 Pro+, ou pourquoi pas un nouveau Mi Mix.

Par ailleurs, l’entreprise américaine annonce que l’intégration de la Quick Charge 5 ne devrait pas induire une hausse de prix. Bonne nouvelle au vu des tarifs à quatre chiffres des meilleurs smartphones du moment…