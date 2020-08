Qualcomm Snapdragon 732G : une puce milieu de gamme encore mieux taillée pour le gaming

L’entreprise américaine Qualcomm a levé le voile sur son nouveau processeur mobile Snapdragon 732G, successeur du 730G. Dédiée au gaming et aux smartphones milieu de gamme, cette puce apportera des performances légèrement plus intéressantes.

En avril 2019, le célèbre constructeur américain Qualcomm introduisait de nouveaux processeurs mobiles : les Snapdragon 665, 730, mais également le 730G, une version améliorée du dernier nommé. Sa cible ? Les smartphones milieu de gamme taillés pour le gaming, grâce à des performances graphiques spécialement améliorées pour l’occasion.

Une cadence plus élevée

Presque un an demi plus tard, la firme d’outre-Atlantique remet le couvert avec une révision du composant susmentionné. Le Snapdragon 732G, de son nom, ne subit aucun grand bouleversement comparé à son prédécesseur : gravé en 8 nm, ce processeur octocore s’appuie sur des cœurs Kryo 470. Jusque-là, rien de nouveau. Sa cadence prend cependant du galon : 2,3 GHz contre 2,2 GHz sur le 730G.

Du côté de la carte graphique, Qualcomm ne change pas sa formule : la puce Adreno 618 reste de mise, mais proposera des rendus graphiques améliorés de 15 %. En clair, les ingénieurs semblent avoir overclocké leur produit : c’est-à-dire augmenter la fréquence de fonctionnement des composants, qui permet alors d’améliorer les performances globales. Une astuce par exemple utilisée entre le 730 et 730 G.

Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1

Le communiqué de presse mentionne également une IA plus intelligente et plus rapide grâce à un moteur AI de quatrième génération. Sans occulter la présence de la Snapdragon Elite Gaming Experience, laquelle permet d’optimiser les lancements de jeux et de rendre l’expérience plus fluide. Ajoutez à cela un modem X15 LTE — comme sur le 730 G –, de l’USB 3.1 et la prise en charge du Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

La vitesse de téléchargement peut quant à elle atteindre les 800 Mbps, alors que l’enregistrement de vidéos 4K en mode HDR sera également envisageable. Quant au premier smartphone à profiter de cette puce, Qualcomm évoque un modèle Poco, sans préciser lequel. Le Pocophone X3, dont le potentiel de son appareil photo et sa vitesse de chargement ont récemment été dévoilés, pourrait être le candidat idéal.