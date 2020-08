Xiaomi Poco X3 : voici un aperçu de son potentiel en photo et de sa charge rapide

Le porte-parole et responsable marketing produit de la marque Poco de Xiaomi a dévoilé quelques premières caractéristiques officielles du futur Poco X3. Des surprises à l'horizon ? Pas vraiment...

Chez Xiaomi, la galaxie de marques qui gravite autour de la maison-mère nous donnerait presque le tournis. Tâchons donc d’expliquer brièvement et simplement la position de Poco, entité très active en Inde, mais aussi présente en Europe et à qui on doit le Pocophone F1 en août 2018 et le Poco F2 Pro il y a quelques mois.

Le fait est que la marque travaille aujourd’hui sur un nouvel appareil mobile, le digne successeur du X2 qui n’est pas référencé en France. Son nom ? Le Poco X3, en toute logique. Et le responsable marketing produit et porte-parole du groupe, en la personne d’Angus Kai Ho Ng, s’est montré quelque peu bavard sur le réseau social Twitter.

Massive battery with a blazing fast charging speed.⚡️

Compare to a well known mid-ranger, we take the lead.

I shall explain how we achieved this in our official launch.#POCOisBACK #POCOX3 NFC pic.twitter.com/CeqKpM3vRQ

— Angus Kai Ho Ng (@anguskhng) August 28, 2020