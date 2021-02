Xiaomi Mi 11 Lite : une fuite suggère un écran plat et d’autres petits changements

Jusque-là très discret, le futur Xiaomi Mi 11 Lite a fait l’objet d’une fuite signée Digital Chat Station. Selon lui, le milieu de gamme optera pour un écran plat et non pas incurvé, ainsi qu’un capteur d’empreintes digitales placé sur le côté.

Jusque-là, Xiaomi a principalement concentré sa communication sur son nouveau flagship du début d’année, le Xiaomi Mi 11. Testé et approuvé par la rédaction, ce haut de gamme devrait à n’en pas douter être accompagné d’une version Pro, Ultra et Lite, comme son prédécesseur.

La première variante a déjà donné signe de vie à plusieurs reprises via diverses fuites, et devrait profiter d’une charge rapide parmi la plus puissante du marché. La deuxième déclinaison a même fait l’objet d’une prise en main qui nous en apprend énormément à son sujet, lorsque la troisième version se fait quant à elle plus discrète.

Adieu l’écran incurvé

C’était sans compter sur Digital Chat Station (relayé par Android Authority), qui s’est servi de son canal habituel (Weibo) pour faire fuiter des potentiels rendus du Xiaomi Mi 11 Lite. Pour rappel, c’est à ce leaker chinois que l’on doit les prédictions de l’écran WQHD+ et du taux de rafraîchissement de 120 Hz du Mi 11 classique. Ce qui s’est montré vrai par la suite.

Selon lui, le Mi 11 Lite tournera le dos à l’écran incurvé pour arborer en lieu et place une dalle plate. Logiquement, les bordures latérales seraient légèrement plus épaisses. Autre changement : l’emplacement du capteur d’empreintes digitales, qui ne se situerait plus sous l’écran, mais sur le côté — probablement sous le bouton d’alimentation.

Encore de l’OLED ?

A priori, le look de la façade arrière n’évoluerait pas. On pourrait en revanche s’attendre à des capteurs photos différents en termes de caractéristiques, comme déjà remarqué entre le Mi 10 et le Mi 10 Lite. Ces deux modèles ne se démarquaient cependant pas au niveau de leur technologie d’affichage avec de l’OLED de part et d’autre.

Xiaomi pourrait donc appliquer la même formule en réservant une nouvelle fois de l’OLED à sa version Lite. En revanche, la définition QHD pourrait être abandonnée au profit du cran inférieur, le FHD. Quid du processeur ? On s’attend logiquement à ce que le Snapdragon 888 ne soit plus de mise pour être remplacé par une puce davantage axée sur le milieu de gamme.