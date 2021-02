Xiaomi Mi 11 Ultra : c’est l’ultra fuite, une prise en main dévoile tout

Une chaîne YouTube a publié en avance une prise en main complète du Xiaomi Mi 11 Ultra. Le smartphone n'a pas été officialisé, mais on sait désormais tout de ses caractéristiques.

Pour fêter ses 1000 abonnés, la chaîne Tech Buff a voulu créer la surprise sur YouTube. Et c’est plutôt réussi, puisque la chaîne a dévoilé en avant-première, le Xiaomi Mi 11 Ultra avec longue prise en main d’une dizaine de minutes. La vidéo a depuis été placée en privée sur la plateforme. Difficile de comprendre ce qu’il s’est exactement passé, et surtout comment la chaîne a réussi à se procurer le smartphone en question.

Évidemment, Internet étant Internet, la vidéo a été immédiatement copiée et son contenu est toujours disponible sous forme de miroir sur différentes plateformes. Les caractéristiques et le design du Xiaomi Mi 11 Ultra ne semblent plus avoir aucun secret.

L’ultra fuite

Comme son nom l’indique, le Xiaomi Mi 11 Ultra se veut être le fleuron grand public très haut de gamme de Xiaomi pour cette année 2021, à l’image du Galaxy S21 Ultra de Samsung. Jusqu’à aujourd’hui, nous connaissions surtout le Xiaomi Mi 11 Pro grâce à des rumeurs, et il n’est pas encore clair que ce Xiaomi Mi 11 Ultra soit une nouvelle déclinaison, ou le nom officiel du Mi 11 Pro. Rappelons également que le Xiaomi Mi 11 a déjà été dévoilé et devrait bientôt arriver en France.

Nous ne connaissions pas la chaîne Tech Buff avant d’écrire cet article, et il est impossible pour le moment de confirmer à 100% de l’authenticité des produits présentés. Reste que le téléphone démarre bien sous MIUI et le design reprend bien ce que l’on imagine d’un Mi 11 Ultra. Si c’est un faux, il semble donc particulièrement bien réalisé. Devant la crédibilité des caractéristiques et des images présentées, on est de notre côté enclin à penser qu’il s’agit d’une véritable prise en main.

L’ultra fleuron

Dans sa vidéo, le jeune YouTube présente rapidement le design du smartphone et insiste en particulier sur le très large module photo à l’arrière. Ce dernier prend quasiment toute la largeur du smartphone, et intègre trois objectifs d’un côté, et un petit écran de l’autre. Cet écran sert d’écran de retour, notamment pour prendre des selfies à l’aide de l’appareil photo principal.

On peut lire sur le module que Xiaomi compte proposer un zoom x120 qui était déjà sur le Mi 10 Ultra. D’après le vidéaste, le module photo est composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, avec en plus un capteur de 48 mégapixels derrière l’objectif ultra grand angle, et un capteur de 48 mégpaixels, derrière le téléobjectif périscopique.

À l’avant, le smartphone intègre un écran de 6,8 pouces OLED avec une définition WQHD+ (2560 x 1440 pixels environ), et un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz. Il est protégé par du Gorilla Glass Victus. Un poinçon montre une caméra frontale de 20 mégapixels.

Le smartphone est évidemment propulsé par le Snapdragon 888 que l’on trouve déjà dans le Mi 11 classique, on aurait pas imaginé une puce moins performante pour le modèle Ultra. Une batterie de 5000 mAh devrait permettre au smartphone de garder une belle autonomie.

Pour terminer ce tour d’horizon des caractéristiques, on trouve une certification IP68 de résistance à la poussière et l’eau, une charge rapide à 67W en filaire et en sans-fil, par induction, ainsi qu’une charge inversée sans-fil de 10W. La version beta de MIUI 12.5, installée sur ce smartphone, avait récemment dévoilé que deux smartphones en préparation chez Xiaomi aurait le droit à la charge sans-fil 67W. On a ici l’un d’eux.