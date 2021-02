Xiaomi Mi 11 en France : le prix exact sera dévoilé le 16 février lors d’un nouvel événement

C'est au cours d'un troisième événement dédié à ce smartphone que le prix exact du Xiaomi Mi 11 en France sera dévoilé. Et pour cela, la marque donne rendez-vous le 16 février prochain pour une nouvelle conférence en ligne.

Le Xiaomi Mi 11 aura droit finalement à trois conférences différentes. Il a tout d’abord été officialisé en Chine, puis annoncé à l’international et enfin, il va être présenté en France tout spécifiquement.

La marque a confirmé au travers d’un communiqué envoyé aux rédactions qu’un événement en ligne se tiendrait le 16 février prochain à 13 heures (heure de Paris) pour le lancement français du Xiaomi Mi 11.

Le prix exact du Xiaomi Mi 11 en France bientôt dévoilé

Ce n’est pas vraiment une surprise. Lors du lancement à l’international, l’entreprise précisait déjà que « les prix et disponibilités du Mi 11 sur le marché français (seraient) révélés le 16 février ». Pour mémoire, des tarifs en euros ont été dévoilés à titre indicatif pour l’Europe dans sa globalité : 749 euros pour le modèle profitant de 128 Go de stockage et 799 euros pour celui avec 256 Go.

En France, ces prix ne devraient pas changer drastiquement, mais une variation d’une dizaine d’euros est à prévoir, probablement à la hausse. Au doigt mouillé, nous pourrions partir sur des estimations de 759 et 809 euros par exemple pour les Xiaomi Mi 11 vendus dans l’Hexagone.

Rendez-vous est donc donné le 16 février, date à laquelle il sera sans doute déjà possible d’acheter le Xiaomi Mi 11 ou, a minima, de le précommander.