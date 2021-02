Xiaomi Mi 11 lancé en France : pour connaître le prix exact, prenez votre mal en patience

Le Xiaomi Mi 11 a été officiellement annoncé en France, comme prévu avec des prix en euros livrés à titre indicatif pour l'ensemble du continent européen. Cependant, pour connaître le prix exact du smartphone dans l'Hexagone (qui devrait être légèrement différent), il faudra patienter encore quelques jours.

Ça y est, c’est fait ! Le Xiaomi Mi 11 a été officiellement présenté à l’international et la France est évidemment concernée. La marque avait fait progressivement monter la sauce autour de cet événement et nous nous réjouissions de découvrir enfin le prix et la date de disponibilité du smartphone dans l’Hexagone. Hélas, il faudra patienter quelques jours de plus.

En effet, « les prix et disponibilités du Mi 11 sur le marché français seront révélés le 16 février », lit-on dans le communiqué envoyé par Xiaomi France. Il s’agissait pourtant des informations que nous attendions le plus de cette conférence. Des prix de 749 et 799 euros ont quand même été annoncés pour l’Europe globalement. Il faut s’attendre à une petite différence pour la France.

Pour le reste, le Xiaomi Mi 11 français reprend les caractéristiques importantes du modèle chinois. On retrouve ainsi un écran AMOLED de 6,81 pouces à la définition WQHD+ et au taux de rafraîchissement de 120 Hz. La dalle est par ailleurs protégée par du verre Gorilla Glass Victus. Elle est aussi légèrement incurvée et percée par un petit poinçon dans le coin supérieur gauche.

À l’arrière, le module photo carré se met bien en avant avec ses trois capteurs de 108 mégapixels (principal), 13 mégapixels (ultra grand-angle) et 5 mégapixels (macro). Les selfies profiteront d’une définition de 20 mégapixels.

Un Snapdragon 888 en puissance

À l’intérieur de l’appareil, on trouve le fameux Snapdragon 888. Ce sera la première fois en Europe que l’on pourra se rendre compte de la puissance de cette puce gravée en 5 nanomètres qui offre aussi une compatibilité avec le réseau 5G.

On trouve par ailleurs 8 Go de mémoire vive LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1 en fonction de la version choisie (749 ou 799 euros respectivement en Europe). Le Xiaomi Mi 11 compte bien rouler des mécaniques et pour faire saliver les potentiels utilisateurs sur sa puissance, il profite d’un partenariat avec le développeur MiHoYo sur le jeu très populaire Genshin Impact. L’immersion audio est assurée par deux haut-parleurs certifiés par Harman Kardon.

On notera par ailleurs que le lecteur d’empreintes dans l’écran du smartphone peut servir de cardiofréquencemètre.

De la charge très rapide

Pour l’autonomie, comptez sur une batterie de 4600 mAh combinée à un chargeur rapide de 55 W inclus dans la boîte du smartphone. La charge sans fil n’est pas en reste et monte jusqu’à 50 W. Pour le sans fil inversé, vous aurez droit à une puissance de 10 W. Enfin, côté interface, le Mi 11 tourne nativement sous MIUI 12.5, « une mise à jour intermédiaire sur MIUI 12 avec un fort accent sur les optimisations du système d’exploitation ».

Pour aller plus loin

Xiaomi Mi 11 Pro : il se chargerait à la vitesse de l’éclair, avec ou sans fil

Le Xiaomi Mi 11 existera en France dans deux coloris : bleu et gris. Pendant la même conférence, le téléviseur Mi TV Q1 75″ et une variante inspirée de la Formule 1 de la Mi Electric Scooter Pro 2 ont aussi été présentés.