Importer un smartphone Xiaomi de Chine n’est plus forcément un bon plan

Le changement de politique de Xiaomi concernant l'installation des services Google sur un produit conçu pour le marché chinois est un risque pour ceux qui importent leurs smartphones. En effet, la dernière mise à jour de MIUI peut bloquer tout simplement les services Google... Attention !

Les premiers produits Xiaomi, en particulier les smartphones, ont été popularisés dans le monde grâce au marché chinois. Nous pouvions importer ces produits grâce à des plateformes et des vendeurs chinois, bien avant que Xiaomi ne distribue officiellement ses produits dans le monde.

Pour rappel, Xiaomi conçoit des modèles à la fois pour son marché domestique et pour le marché international. Même si ces modèles sont visuellement très similaires, ils diffèrent sur de nombreux aspects, en particulier avec le logiciel.

Concernant les smartphones Xiaomi conçus pour le marché chinois, étant donné que ce sont des produits pour le marché chinois, les services Google (Gmail, Google Maps, Play Store, etc.) ne sont pas préinstallés. De nombreux vendeurs sur la plateforme AliExpress, par exemple, ont donc exporté des smartphones Xiaomi en installant manuellement les Google Mobile Services. Certains produits sont même vendus sans les GMS… à vous de les installer.

Aujourd’hui encore, il peut être financièrement intéressant d’importer un produit Xiaomi… mais il faudra faire doublement attention.

MIUI 12.5 bloque l’installation des Google Mobile Services

En plus d’un support client et d’une garantie qui diffèrent des produits commercialisés par Xiaomi France, vous risquez de vous trouver avec un smartphone handicapé. En effet, le média Gizmochina vient de révéler que Xiaomi a modifié sa politique liée aux Google Mobile Services (GMS). Plus précisément, si vous avez acheté un smartphone Xiaomi conçu initialement pour le marché chinois et que la mise à jour MIUI 12.5 est installée dessus, les Google Mobile Services risquent tout simplement de ne plus fonctionner. Vous n’aurez plus accès au Play Store ainsi qu’à de nombreuses applications Google.

Précisons néanmoins qu’il s’agit uniquement des smartphones conçus pour le marché chinois. Si un smartphone Xiaomi est annoncé comme « Global » (international) cela signifie qu’il a été conçu pour être distribué en dehors du marché chinois, il possède donc de base les services Google préinstallés. Il est donc important de faire attention à la provenance du produit importé si vous achetez un smartphone Xiaomi depuis AliExpress ou bien d’autres plateformes de vente. Notez que certains de ces produits à destination du marché chinois se retrouvent également sur les places de marché de commerçants en ligne, y compris Cdiscount ou encore Amazon.

Xiaomi n’a pas communiqué la liste des modèles concernés par ce changement de politique, certains utilisateurs ont signalé que le Redmi K30 Ultra et Redmi 10X 5G (que l’on retrouve sous le nom de Xiaomi Redmi Note 9 en France) font partie des modèles qui ne prennent pas en charge les applications GMS.

Il est important de vérifier scrupuleusement la provenance du produit Xiaomi que vous allez acheter, que vous utilisiez AliExpress, Amazon, Cdiscount ou n’importe quel autre site d’achat en ligne.