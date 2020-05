Xiaomi Redmi 10X et 10X Pro : des Redmi haut de gamme 5G et OLED

Xiaomi a levé le voile en Chine sur les Redmi 10X et 10X Pro. Ils intègrent un écran OLED et un modem 5G, les plaçant comme haut de gamme de la famille Redmi.

Ce n’était finalement pas le Redmi Note 10, mais Xiaomi a tout de même dévoilé une nouvelle gamme de smartphones Redmi avec écran OLED et compatibilité 5G. Voici les Redmi 10X et 10X Pro.

Double SIM 5G et SoC puissant

La série Redmi 10X est la première du marché à intégrer le SoC MediaTek Dimensity 820 gravé en 7 nm et dévoilé il y a un peu plus d’une semaine. Il permet aux smartphones de proposer la 5G Dual Standby. Cela signifie que les deux cartes SIM peuvent se connecter au réseau simultanément pour recevoir des appels. Par ailleurs, Xiaomi annonce atteindre un score de 410 000 sur AnTuTu, qu’il faudra vérifier en test, mais qui donne un bon indicatif des performances à atteindre face au score de 226 000 points atteints avec le Redmi Note 8 Pro et son SoC MediaTek G90T pourtant déjà puissant.

À cela s’ajoutent 6 à 8 Go de mémoire vive LPDDR4X avec 64 à 256 Go de stockage UFS 2.1 plus tout jeune, mais toujours assez performant. Attention, Xiaomi précise dans les petites lignes que la déclinaison 4G du Redmi 10X propose seulement un stockage eMMC 5.1 plus lent, et un SoC MediaTek G85 plus classique.

Écran AMOLED signé Samsung

Pour ses Redmi 10X 5G et 10X Pro, Xiaomi propose une dalle AMOLED fabriqué par Samsung de 6,57 pouces avec une définition de 2400 x 1800 pixels et une certification HDR10+. Le choix d’un écran OLED plutôt qu’un écran LCD est un marqueur fort pour placer un smartphone dans une gamme plus premium. C’est justement ce que n’a pas choisi Apple avec son iPhone SE 2020.

Au-delà de son écran et sa compatibilité avec la 5G, le Redmi 10X est un smartphone plutôt classique en 2020 avec son écran bord à bord avec une petite encoche, et son module photo à trois appareils au dos. La différence entre le Redmi 10X et le Redmi 10X Pro se fait justement au niveau de son module photo, et du chargeur intégré. Voici la fiche du module photo du Redmi 10X Pro :

48 Mpx 1,6 µm

8 Mpx ultra grand-angle

8 Mpx téléobjectif avec stabilisation optique

5 Mpx macro

Pour le Redmi 10X il faudra se contenter de la chose suivante :

48 Mpx

8 Mpx ultra grand-angle

capteur de profondeur 2 Mpx

Pour le reste, les deux smartphones intègrent une batterie de 4520 mAh, avec un chargeur rapide de 22,5 W pour le modèle classique et un chargeur 33 W pour le modèle Pro. Précisons enfin que malgré la montée en gamme, le Redmi conserve bien son port jack 3,5 mm.

À partir de 200 euros HT

La gamme Redmi 10X est annoncée en Chine uniquement pour le moment avec un tarif débutant à 1600 yuans pour 64 Go de stockage et 6 Go de RAM et jusqu’à 2400 yuans pour la version 256 Go avec 8 Go de RAM, soit un tarif entre 200 et 300 euros HT.

Pour le modèle Pro, il faudra compter entre 2300 et 2600 yuans soit entre 290 et 330 euros HT.

Reste à savoir si ces modèles seront uniquement réservés à la Chine, ou si Xiaomi déclinera ses Redmi 10X et 10X Pro en Europe. Pour le moment, la firme s’occupe du lancement des Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro en France.