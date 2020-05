Xiaomi Redmi Note 9 et Note 9 Pro lancés en France : prix et date de sortie

Les Xiaomi Redmi Note 9 et Note 9 Pro débarquent officiellement en France. Voici donc les prix et la disponibilité de ces deux modèles qui veulent s'imposer comme des références du bon rapport qualité/prix.

Il y a quelques semaines, Xiaomi dévoilait ses Redmi Note 9 et Note 9 Pro à l’international. Ces deux smartphones venaient s’ajouter au Redmi Note 9S que nous avons déjà testé. Comme toujours avec cette gamme de smartphones, l’objectif est de fournir un rapport qualité/prix très alléchant. Bonne nouvelle pour les fans impatients : la marque vient d’annoncer le lancement officiel de ces modèles en France.

Pour rappel, le Redmi Note 9 se distingue par l’intégration d’un puissant MediaTek Helio G85 quand la version Pro embarque un Snapdragon 720G. Côté photo, les deux smartphones profitent d’un quadruple module photo arrière, mais le Redmi Note 9 Pro monte à 64 mégapixels sur son capteur principal, quand son petit frère se contente de 48 mégapixels.

Quant aux écrans, ils sont à chaque fois marqué d’un poinçon pour loger le capteur photo frontal. Celui-ci se trouve en haut à gauche pour le Redmi Note 9 et est centré sur le Redmi Note 9 Pro. Nous avons respectivement affaire à des diagonales de 6,53 et 6,67 pouces.

Modèle Xiaomi Redmi Note 9 Xiaomi Redmi Note 9 Pro Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur MIUI MIUI Taille d'écran 6.53 pouces 6.67 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 395 ppp 395 ppp Technologie LCD LCD SoC Snapdragon 720G Snapdragon 720G Puce Graphique (GPU) Helio G85 Qualcomm Adreno 618 Mémoire vive (RAM) 4 Go, 6 Go 6 Go, 8 Go Mémoire interne (flash) 32 Go, 128 Go, 64 Go 128 Go, 64 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 16 Mpx 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K@30 IPS 4K@30 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 1800 MHz (B3) NFC Non Non Capteur d'empreintes Oui Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4920 mAh 5020 mAh Dimensions 77.2 x 162.3 x 8.9mm 76.7 x 165.5 x 8.8mm Poids 198 grammes 209 grammes Couleurs Noir, Blanc, Bleu Noir, Blanc, Bleu Prix 179€ 246€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Prix et disponibilité des Xiaomi Redmi Note 9 et Note 9 Pro en France

Les deux smartphones peuvent d’ores et déjà être précommandés en France à partir d’aujourd’hui et ils seront commercialisés le 9 juin prochain. Le Xiaomi Redmi Note 9 est annoncé au prix de 199,90 euros avec 3 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go.

Pour sa part, le tarif conseillé du Redmi Note 9 Pro est de 299,90 euros (6/128 Go).