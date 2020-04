Xiaomi Redmi Note 9 et Note 9 Pro officialisés à l’international : de nouveaux champions en entrée de gamme

Xiaomi dévoile ses Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro à l'international et notamment en France. Voici ce qu'il faut retenir sur ces deux nouveaux smartphones très axés sur le bon rapport qualité/prix.

Comme promis par Xiaomi, la gamme Redmi s’étoffe à l’international. Voici donc les Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro qui viennent compléter la famille, notamment en France.

Faites cependant attention, ces deux nouvelles références ne correspondent pas tout à fait aux modèles déjà lancés en Chine dans la même famille. Ainsi, voici ce qu’il faut retenir pour ces nouveaux modèles qui vous seront proposés via les canaux de distribution officiels de la marque.

Le Xiaomi Redmi Note 9 choisit MediaTek

Le Xiaomi Redmi Note 9 embarque un écran LCD de 6,53 pouces avec une bulle placée dans le coin supérieur gauche et une définition Full HD+. Il est animé par un Helio G85 de MediaTek couplé à 3 ou 4 Go de RAM en fonction de la version choisie.

Pour le module photo arrière, il faut compter sur quatre capteurs :

un capteur principal de 48 mégapixels

un ultra grand-angle de 8 mégapixels

un capteur de profondeur de 2 mégapixels

un capteur avec objectif macro de 2 mégapixels

Pour l’appareil photo frontal, on a une définition de 13 mégapixels. La batterie, quant à elle, dispose d’une capacité de 5020 mAh.

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro offre un capteur de 64 mégapixels

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro reprend le même ADN que le Redmi Note 9, mais apporte quelques changements pour mériter ce suffixe « Pro ». Il embarque notamment un très grand écran de 6,67 pouces avec une bulle cette fois-ci placée en haut au centre. Xiaomi évoque aussi un retour haptique amélioré « plus précis et réactif ».

À l’arrière, on a toujours un quadruple module photo, mais avec une configuration un peu différente :

capteur principal de 64 mégapixels

ultra grand-angle de 8 mégapixels

capteur de profondeur de 2 mégapixels

capteur avec objectif macro de 5 mégapixels

Le Redmi Note 9 Pro offre notamment la possibilité de prendre des photos en RAW et embarque un mode kaléidoscope pour des prises de vue originales. En contrepartie, son SoC est un peu moins puissant, puisqu’il s’agit du Snapdragon 720G déjà présent sur le Redmi Note 9S. Quant à la batterie, elle est toujours de 5020 mAh et livrée avec un chargeur de 30 W.

La présence du NFC dépend des marchés. En France, on imagine que les utilisateurs y auront droit.

Prix des Xiaomi Redmi Note 9 et Note 9 Pro

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas encore le tarif français des téléphones. La marque évoque des tarifs en dollars pour le monde entier susceptibles de varier en fonction des régions.

Le Redmi Note 9 est ainsi annoncé à 199 dollars, soit 183 euros HT, pour le modèle équipé de 3 Go de RAM et de 64 Go de stockage. On monte à 249 dollars, soit 229 euros HT, pour la déclinaison 4/128 Go.



De son côté, le Redmi Note 9 Pro sera proposé aux prix conseillés de 269 dollars (4/64 Go), soit 247 euros HT, et 299 dollars (6/128 Go), soit 275 euros HT. Les smartphones seront disponibles à partir de la mi-mai.



Reste à savoir exactement si la France aura droit aux deux modèles. Sur son compte Twitter, Xiaomi France prépare le terrain pour le Redmi Note 9 Pro, mais ne parle pas encore du Redmi Note 9.

Pendant l’événement, un Xiaomi Mi Note 10 Lite a aussi été présenté à l’international.