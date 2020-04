Xiaomi Mi Note 10 Lite lancé en France : tout pour l’appareil photo, mais à prix réduit

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite vient d'être officialisé à l'international et la France est notamment concernée. Ce téléphone veut proposer la meilleure expérience photo possible pour un prix raisonnable.

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite était pressenti il y a peu, le voilà officialisé. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une version allégée du Xiaomi Mi Note 10 sorti en 2019. Voici ce que la marque dévoile à son sujet en même temps qu’elle présentait les versions internationales des Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro.

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite se dote d’un écran incurvé AMOLED de 6,47 pouces, avec une définition Full HD+. Le lecteur d’empreintes est d’ailleurs placé dans la dalle. On notera aussi la petite goutte d’eau au sommet pour loger le capteur à selfies. Le téléphone est recouvert de verre Gorilla Glass 5, même à l’arrière.

Focus sur la photo

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite est équipé d’un Snapdragon 730G pour assurer ses bonnes performances. La batterie, elle, est particulièrement grosse avec sa capacité de 5260 mAh. Le smartphone est d’ailleurs livré avec un chargeur de 30 W.

Avec le Mi Note 10 Lite, Xiaomi veut surtout mettre l’accent sur la photo avec un module arrière composé comme suit : un large capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 5 mégapixels et un capteur dédié à la macro de 2 mégapixels.

Xiaomi insiste particulièrement sur le capteur principal qui est un Sony IMX 686 : « un large capteur » qui promet des photos « avec des couleurs précises et riches en détails ».

Notons enfin que la prise jack 3,5 mm et le NFC sont de la partie.

Prix et disponibilité du Xiaomi Mi Note 10 Lite

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite est annoncé au prix de 349 euros pour sa version dotée de 6 Go de RAM et d’un espace de stockage de 64 Go. Il faut compter 399 euros pour la version mieux lotie de 6/128 Go.

La marque donne rendez-vous mi-mai pour le lancement international. Trois coloris existent : violet, noir et blanc.