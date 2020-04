Un Xiaomi Mi Note 10 Lite s’inviterait à la fête des Redmi

Un Xiaomi Mi Note 10 Lite apparaît dans des rendus tout en montrant sa fiche technique supposée. Ce smartphone pourrait a priori être présenté aujourd'hui alors qu'un lancement de la gamme Redmi Note 9 est déjà prévu.

Mise à jour : le Xiaomi Mi Note 10 Lite a bien été officialisé comme nous vous l’expliquons dans un article dédié.

En France et dans plusieurs marchés à travers le monde, Xiaomi s’apprête à étoffer la gamme Redmi Note 9 — tandis que le Redmi Note 9S est déjà disponible. Or, voilà qu’un nouveau smartphone pourrait s’inviter à la fête : le Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Le site 91Mobiles a collaboré avec le leaker Ishan Agarwal — connu pour la crédibilité de ses informations — pour dévoiler des rendus et des caractéristiques du Xiaomi Mi Note 10 Lite aperçu sur le site d’une plateforme e-commerce russe. Le lancement du produit serait prévu pour aujourd’hui jeudi 30 avril, lit-on dans l’article du média.

Pour rappel, le Xiaomi Mi Note 10 classique se démarquait, par son quintuple module photo intégrant notamment le premier capteur de 108 mégapixels. Ici, le Mi Note 10 Lite est, comme son nom l’indique, une version allégée de cet appareil sorti vers la fin de l’année 2019 en France.

Fiche technique attendue du Xiaomi Mi Note 10 Lite

Pour le Xiaomi Mi Note 10 Lite, il faut donc s’attendre à un écran AMOLED de 6,47 pouces et Full HD+ (2340 x 1080 pixels). Sur les images, celui-ci est marqué par une petite encoche en forme de goutte d’eau au sommet. Les rendus montrent également une dalle légèrement incurvée sur les bords. Sont évoquées des dimensions de 74,2 x 157,8 x 9,67 mm pour un poids de 208 grammes.

À l’arrière, ce sont quatre capteurs photo que l’on aperçoit dans le coin supérieur gauche. Voici la configuration qu’ils proposeraient :

un capteur principal de 64 mégapixels

un ultra grand-angle de 8 mégapixels

un capteur avec objectif macro de 5 mégapixels

un capteur de profondeur de 2 mégapixels

En façade, les selfies seraient assurés par un appareil photo de 32 mégapixels. Le Xiaomi Mi Note 10 Lite embarquerait apparemment un Snapdragon 730G — comme sur le Redmi Note 9S –couplé à 6 Go de RAM et à un espace de stockage de 128 Go non extensible. Enfin, la batterie offrirait une capacité de 5260 mAh compatible avec une charge rapide de 30 W. Un port USB-C et une prise jack 3,5 mm sont par ailleurs visibles sur les images.

Prix attendu pour le Xiaomi Mi Note 10 Lite

Selon 91Mobiles, le site russe à l’origine de la fuite affiche un prix de 24 495 roubles, ce qui équivaut à environ 309 euros. On pourrait donc s’attendre à un tarif relativement proche de cette somme en Europe de l’Ouest si le téléphone sort bel et bien sur ce marché.