Le très efficace Xiaomi Mi Note 10 Lite avec 135 € de remise pour les soldes

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite a beaucoup d'avantages dont une très bonne partie photo. Ce smartphone profite des soldes pour être encore plus accessible avec un prix descendu de 400 à 264 chez Rakuten.

Le Mi Note 10 Lite est la version allégée du Mi Note 10, l’un des derniers smartphones de Xiaomi. Même s’il n’est pas aussi efficace dans ce domaine que son grand frère, ce Mi Note 10 Lite se débrouille bien mieux que la plupart des smartphones de cette gamme de prix. Si la photo est votre critère principal pour le choix d’un smartphone, on vous conseille de vous pencher sur ce smartphone, surtout avec cette offre.

En bref

Un design réussi et élégant

Une excellente autonomie

Une partie photo au-dessus de la concurrence

Le Xiaomi Mi Note 10 est disponible à 264 euros sur Rakuten au lieu de 399 euros grâce au code promo RAKUTEN20 dans sa version 128 Go et coloris noir.

Le smartphone est également disponible dans sa version 64 Go à 262 euros avec le code promo RAKUTEN20 dans son coloris noir ou violet. Cependant, nous vous conseillons tout de même de vous diriger vers la version 128 Go qui, pour 2 euros de plus, double la capacité de stockage du smartphone.

Pour en savoir plus 👇

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite est un très beau smartphone : son écran incurvé et son dos en verre sont du plus bel effet. On peut regretter l’encoche en forme de goutte d’eau et un module photo protubérant, mais cela reste un défaut sur la plupart des smartphones dans cette gamme de prix qui ne possèdent pas souvent la même qualité de fabrication.

À l’intérieur du smartphone, on retrouve un SoC Snapdragon 730G, épaulé par 6 Go de mémoire vive. Tourné vers le gaming, le SoC de Qualcomm est connu pour ses bonnes performances que ce soit en jeu ou dans les tâches quotidiennes tout en étant peu gourmand.

Couplé à la batterie de 5 260 mAh, autant dire tout de suite que ce smartphone est un champion de l’autonomie. Les deux jours d’utilisation loin d’un chargeur ne sont pas un rêve éloigné, ce smartphone peut tenir 48 heures avec une utilisation classique. Compatible avec la charge rapide 30W, très peu de temps suffit pour passer de 0 à 100 %.

Le point le plus important de ce smartphone est la partie photo. Le smartphone possède un quadruple module photo composé de :

un capteur principal de 64 mégapixels

un ultra grand-angle de 8 mégapixels

un capteur de profondeur de 5 mégapixels

un capteur macro de 2 mégapixels

Les clichés réalisés depuis le smartphone sont vraiment réussis et ne trouvent de la concurrence qu’avec le Google Pixel 3a qui reste un champion incontesté. Mais ce Mi Note 10 Lite est un très beau second qu’il ne faut négliger !

