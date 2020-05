Le Redmi Note 10 arrive déjà, avec de la 5G et un écran OLED

Le Redmi Note 9S est à peine arrivé en France que l'on parle déjà du Redmi Note 10. Le prochain smartphone de la gamme devrait proposer une véritable mise à niveau technique avec l'intégration de la 5G et d'un écran OLED.

Après vérification du calendrier, je peux le dire, cela fait un peu moins de 3 semaines qu’Omar a testé le Redmi Note 9S de Xiaomi. Un smartphone tout juste débarqué en France, plutôt convaincant, mais qui doit faire face à la féroce concurrence de Realme. Trois semaines seulement, et nous commençons déjà à parler du Redmi Note 10, qui semble donc être son successeur.

Le nouveau smartphone n’a pas encore été dévoilé, mais a déjà été certifié en Chine par la TENAA, ce qui nous permet d’en apprendre plus sur ses caractéristiques. La marque semble prévoir une belle mise à niveau pour ce smartphone milieu de gamme qui mise souvent sur sa fiche technique.

Une compatibilité 5G NSA et SA, et une batterie plus petite

Tout d’abord, le Redmi Note 10 proposerait une compatibilité avec les réseaux 5G. C’est une très bonne nouvelle pour l’adoption de cette nouvelle technologie, car le Redmi Note est général vendu à petit prix, sous la barre des 300 euros, et devrait donc participer à la démocratisation de la 5G. La TENAA indique que le téléphone est bien compatible avec la 5G NSA et SA, mais on imagine que le téléphone se contentera des bandes Sub-6. Reste à découvrir exactement quel modem, et quel SoC, le smartphone utilise pour proposer la 5G.

Le dos du Redmi Note 10 // Source : TENAA L’avant du Redmi Note 10 // Source : TENAA

Ce n’est pas la seule nouveauté intéressante. Le Redmi Note 10 troquerait le bon vieil écran LCD pour un nouvel écran OLED de 6,57 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Le passage à l’OLED devrait là aussi marquer un bond en avant significatif pour les caractéristiques du téléphone. Le téléphone devrait proposer de 64 Go à 256 Go de stockage pour 6 à 8 Go de RAM.

On apprend enfin que le téléphone devrait intégrer un capteur de 48 MP à l’arrière, et un capteur de 16 MP à l’avant. On ne connait pas encore les caractéristiques des deux autres capteurs à l’arrière. Tout cela se fait au détriment de la batterie, qui passe à 4420 mAh, contre 5020 mAh pour le Note 9, mais avec une charge un peu plus rapide à 22,5W.

Malgré la proximité de cette fuite avec le lancement du Redmi Note 9S en France, il ne faudra pas attendre le Redmi Note 10 dans nos contrées avant la fin de l’année.