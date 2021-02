Xiaomi Mi 11 : avec Harman Kardon, il compte mettre le paquet sur l’audio

À quelques jours de sa présentation en France et à l'international, le Xiaomi Mi 11 met en lumière la qualité audio qu'il promet d'être excellente grâce à un partenariat avec Harman Kardon.

Le Xiaomi Mi 11 sera présenté le 8 février en France. Le smartphone déjà officialisé en Chine n’a pas beaucoup de surprises supplémentaires à nous dévoiler mis à part son prix en euros. Toutefois, l’événement promet de mettre à l’honneur la qualité audio du produit.

Xiaomi main dans la main avec Harman Kardon

Au détour d’un tweet, Xiaomi invite en effet à découvrir une expérience sonore qu’il n’hésite pas à qualifier d’« incroyable » et même d’« impressionnant ». Rappelons à cet égard que le constructeur chinois a travaillé conjointement avec le spécialise en la matière Harman Kardon.

Amazing Audio + Amazing Visuals = #MovieMagic SOUND BY Harman Kardon. Discover how #Mi11 creates a stunning audio experience on February 8! pic.twitter.com/Nw8qhKifMS — Xiaomi (@Xiaomi) February 3, 2021

Dans la vidéo partagée par la marque, on peut notamment apercevoir le sigle « Sound by Harmon Kardon » inscrit près de l’un des haut-parleurs stéréo du Xiaomi Mi 11. L’accent est ainsi mis sur l’immersion de l’utilisateur dans les films et séries dont il pourra profiter sur l’écran QHD+.

Avec une telle opération, Samsung doit se frotter les mains, Harman Kardon lui appartenant. Le groupe sud-coréen a tout intérêt à voir son poulain promu de la sorte. Pour rappel, la marque AKG souvent associée à la qualité audio des appareils Samsung est une filiale de Harman Kardon.