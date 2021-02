Trottinette électrique : Xiaomi se la joue Formule 1 avec une Pro 2 estampillée Mercedes

Dans le cadre de sa conférence dédiée au Mi 11, Xiaomi a levé le voile sur une nouvelle version de sa trottinette électrique Pro 2. Répondant au doux nom de Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition (à vos souhaits), ce modèle emprunte surtout les codes esthétiques de l’écurie allemande.

Xiaomi nous avait donné rendez-vous le 8 février 2021 pour assister à sa conférence internationale dédiée à son nouveau flagship Xiaomi Mi 11 fraîchement présenté. Star de l’événement, ce smartphone haut de gamme n’a pas été le seul à profiter d’un coup de projecteur médiatique. Sa trottinette électrique Mi Electric Scooter Pro 2 a aussi eu le droit à sa petite heure de gloire — ainsi que le Mi TV Q1 75″.

Ici, Xiaomi ne présente pas une nouvelle variante flambant neuve et plus performante. La marque a simplement décliné sa Pro 2 en une déclinaison type F1 en empruntant les codes esthétiques de l’écurie Mercedes. D’où le nom à rallonge Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition.

Mercedes, une image valorisante

Les monoplaces de l’équipe championne en titre arborent un coloris en deux tons, argent d’un côté et bleu sarcelle de l’autre. Bien qu’en 2020, les « Flèches d’Argent » se sont parées de noir toute la saison en soutien au mouvement Black Lives Matter. Elles garderont d’ailleurs cette couleur en 2021.

La Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition s’en inspire donc ouvertement. Xiaomi ne s’associe pas non plus par hasard à un si grand nom de la F1, Mercedes ayant l’an passé glané un septième titre consécutif en dominant d’une main de maître un championnat à sens unique. Réussite et prestige caractérisent l’écurie allemande.

Même autonomie, même puissance

La trottinette arbore donc un branding AMG à l’arrière, mais reprend les caractéristiques techniques de la Pro 2 : moteur de 300 W, vitesse maximale de 25 km/h et autonomie de 45 km, même si notre test l’estimait davantage à 30 kilomètres. Le groupe mentionne aussi un système à double freinage, des pneus résistants aux chocs, un affichage intégré et un système de pliage. En somme, rien ne change.

Xiaomi annonce un prix de 799 euros pour cette trottinette avec des ventes qui commenceront « bientôt ».