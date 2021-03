Xiaomi publie un brevet pour protéger votre smartphone des voyeurs

Le fabricant de smartphones Xiaomi a dévoilé récemment un brevet de détection des regards indiscrets par capteur, associé à un verrouillage automatique de l’écran.

Soumis en 2019, ce brevet de Xiaomi publié très récemment a de quoi intriguer. Il y est question d’un capteur de visages – fonctionnant en permanence – capable d’engendrer le verrouillage de l’écran du smartphone, ainsi que l’accès aux fichiers qu’il contient.

En pratique, un smartphone équipé de ce fameux capteur pourrait détecter la présence d’une personne près de l’écran et, s’il ne s’agit pas de son propriétaire, dissimuler toute information personnelle (notifications, SMS…).

Premiers galops d’essais

Apple, Google ou encore Huawei se sont déjà essayés à la détection des « yeux indiscrets », mais sans franc succès. La fonctionnalité Huawei AI Private View, inaugurée avec le Huawei Mate 30 Pro permet, grâce à la caméra frontale, de détecter la présence d’une autre personne aux côtés du propriétaire du smartphone. Dès lors, les notifications sur l’écran de verrouillage disparaissent automatiquement. Toutefois, l’AI Private View fonctionne seulement lorsque l’utilisateur a déjà déverrouillé son téléphone, soit ponctuellement.

L’intérêt d’une détection permanente pour Xiaomi

Si l’intention de Huawei est louable, sa technologie ne permet cependant pas de protéger des yeux indiscrets les informations et messages éventuellement affichés par le mode Always-On Display. Et pour cause, la détection de visages requiert dans ce cas l’utilisation continue de la caméra frontale et de l’intelligence artificielle, ce qui a un impact colossal sur la consommation d’énergie.

D’ailleurs, aucun constructeur ne propose un tel dispositif et c’est peut-être précisément ce que Xiaomi ambitionne. D’où l’intérêt qu’il faut porter à ce brevet, qui précise que sa technologie fonctionne bel et bien en permanence. Il n’est ainsi pas exclu que le fabricant travaille sur un capteur photo d’un nouveau type, peu énergivore, potentiellement activé par un capteur de proximité à large portée, et pourquoi pas intégré sous l’écran.