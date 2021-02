Voici le premier système de reconnaissance faciale 3D sous l’écran du smartphone

ZTE présente sa deuxième génération de caméra de smartphone placé sous l'écran et en profite pour annoncer qu'elle intègre un système de reconnaissance faciale 3D.

Le MWC 2021 de Barcelone a été décalé jusqu’à cet été. À la place, c’est le Mobile World Congress de Shanghai qui a lieu actuellement. Plusieurs marques y sont présentes, dont ZTE qui a fait une démonstration du tout premier système de reconnaissance faciale 3D intégré sous l’écran d’un smartphone.

Une intégration améliorée

Le constructeur chinois avait fait parler de lui récemment avec le premier capteur photo caché sous l’écran d’un smartphone — le ZTE Axon 20 5G. Le résultat n’était malheureusement vraiment pas convaincant, mais la marque ne se décourage pas.

Cette dernière avait teasé la seconde génération de sa technologie qui promet d’être bien mieux intégrée pour vraiment sembler invisible aux yeux de l’utilisateur. Au MWC, ZTE en dévoile un peu plus.

Dans une publication sur son compte Weibo officiel, ZTE explique que la densité de pixels dans la zone de l’écran recouvrant le capteur photo frontal a été renforcée pour passer de 200 à 400 ppp. Cela devrait donc permettre de mieux camoufler la caméra au lieu d’avoir une sorte de tache dérangeante comme sur l’Axon 20 5G.

ZTE affirme même avoir réussi à combiner sa technologie avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz.

Un système de reconnaissance faciale 3D sous l’écran

C’est dans un autre message sur Weibo qu’il déclare avoir intégré un système de reconnaissance faciale 3D.

Hélas, on ne sait pour le moment pas comment la marque a réussi à faire en sorte que l’intégration des capteurs sous l’écran n’empêche pas le bon fonctionnement de la reconnaissance faciale 3D. Rappelons que ces solutions se veulent plus sécurisées en analysant plus précisément le visage de l’utilisateur au lieu de se contenter d’une simple photo.

ZTE est assez sûr de lui pour avancer que sa solution pourra être utilisée afin de sécuriser les paiements, faire de la modélisation 3D ou de la réalité augmentée. Tout porte à croire que cette technologie sera embarquée par le futur ZTE Axon 30 5G.