Samsung Galaxy A52 et A72 : des progrès sur l’audio et la photo sont à prévoir

Les Samsung Galaxy A52 et Galaxy A72 profiteraient tous les deux de haut-parleurs stéréo et d’un zoom x30 numérique. D’autres informations sur ces deux smartphones ont également fait surface.

Des informations ont déjà circulé sur le Samsung Galaxy A52. Idem pour le Galaxy A72. Or, ces deux futurs smartphones refont parler d’eux au travers de nouvelles fuites. Cette fois-ci, c’est le leaker TechTalkTV sur Twitter qui prétend avoir mis la main sur les caractéristiques de ces appareils.

De quoi corroborer les designs et spécificités déjà entraperçus sur le web, mais aussi de préciser quelques éléments intéressants sur la partie audio et photo des Galaxy A52 et Galaxy A72.

Des haut-parleurs stéréo

Première bonne nouvelle, contrairement à leurs prédécesseurs les Galaxy A51 et Galaxy A71, les deux nouvelles références de Samsung profiteraient enfin de haut-parleurs stéréo.

La spatialisation des morceaux écoutés devrait donc gagner en qualité. En d’autres termes, les Galaxy A52 et Galaxy A72 se montreraient plus pertinents quand ils devront servir d’enceintes d’appoint. On se doute toutefois qu’il ne faut pas attendre non plus une puissance phénoménale sur ces smartphones. Notons qu’il est même question d’une compatibilité Dolby Atmos, mais sur le haut de gamme de Samsung cette fonction se ressent surtout au casque.

Zoom x30 numérique

Du côté de la photo, un zoom x30 numérique est évoqué — le zoom optique serait de x3 grâce à un capteur de 8 mégapixels. Samsung déploierait donc cet argument commercial sur des Galaxy A52 et Galaxy A72 plus accessibles que ses derniers modèles premium de la famille Galaxy S.

Il faudrait aussi s’attendre à plusieurs filtres préembarquer par l’appareil photo dont un certain nombre spécialement pensé pour Snapchat.

Deux autres éléments sont à retenir. Les Galaxy A52 et 72 profiteraient d’un mode jeu avancé capable de profiter du Xbox Game Pass. Samsung et Microsoft n’en seraient pas à leur premier partenariat autour du gaming.

La dernière information concerne le chargeur. Les Galaxy A52 et Galaxy A72 devraient a priori supporter une puissance allant jusqu’à 25 W, mais les boîtes n’incluraient qu’un bloc de 15 W. Surtout, dans certains marchés à travers le monde, il n’y aurait même pas de chargeur du tout fourni avec les smartphones. Impossible pour le moment de savoir ce qu’il en sera pour la France.