Realme Buds Air 2 officialisés, les nouveaux écouteurs à bas prix arrêtent de copier les AirPods

Realme vient d'officialiser ses nouveaux Buds Air 2. Ces écouteurs true wireless adoptent désormais un design différent des AirPods d'Apple.

Realme a profité du MWC 2021 à Shanghai pour présenter quelques nouveautés de l’année, dont le Realme GT. Nous avons également pu découvrir les nouveaux écouteurs Realme Buds Air 2.

Realme Buds Air 2 : des nouveautés bienvenues

Sur le papier, il s’agit des successeurs aux Realme Buds Air avec un nouveau design. On retrouve l’annulation du bruit de la première génération, avec une nouvelle puce et une meilleure autonomie.

Esthétiquement, ils ressemblent davantage aux Realme Buds Air Pro, étant donné que le boîtier est également un peu plus arrondi. Les principales nouveautés sont celles que l’on ne voit pas. En effet, les nouveaux Buds Air 2 de Realme intègrent une annulation active du bruit grâce à leur double microphone et une nouvelle puce Realme R2. Le constructeur chinois indique qu’ils parviennent à annuler les bruits jusqu’à 25 décibels.

D’autres améliorations non visibles sont les haut-parleurs en fibre de carbone de 10 millimètres et la certification de résistance IPX5 contre la sueur et les gouttes d’eau. La norme Bluetooth monte également d’un cran, c’est désormais du Bluetooth 5.2.

D’après Realme, ils peuvent tenir jusqu’à 25 heures sans l’annulation de bruit et en tenant compte de l’autonomie supplémentaire fournie par l’étui. Sans l’étui avec 50 % de volume et de l’annulation de bruit active, ces écouteurs sans fil tiendraient jusqu’à 4 heures.

Notez que les nouveaux Realme Buds Air 2 ont été présentés pour l’instant uniquement en Inde, mais le constructeur compte également les lancer en France dans le courant du mois d’avril. Leur tarif en Inde est d’environ 38 euros (3299 roupies), disponibles en noir et blanc. Nous attendons désormais un lancement en Europe pour connaître leur prix définitif en euros.