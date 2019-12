Les écouteurs Realme Buds Air annoncés, de bonnes copies d’AirPods

On en parlait avant son officialisation, Realme a annoncé ses écouteurs Realme Buds Air.

Realme, une marque qui appartient au groupe BBK Electronics (Oppo, OnePlus, Vivo), a officialisé ses premiers premiers écouteurs true wireless sur le marché indien : les Realme Buds Air. C’est le quatrième accessoire audio de la marque chinoise après le lancement des Buds, Buds2 et Buds Wireless.

Comme vous pouvez le voir, ils sont fortement inspirés des AirPods d’Apple, ce sont des écouteurs sans fil classiques avec une forme semi-ouverte (open-fit), plus confortable que les écouteurs intra-auriculaires, mais avec une isolation passive moins importante.

Comme Apple ou Huawei, Realme a développé sa propre puce nommée R1 pour améliorer la latence audio. Justement, Apple a réalisé des progrès importants dans ce domaine avec les derniers AirPods Pro. C’est un problème inhérent au monde du Bluetooth, mais qui ne gêne pas tout le monde de la même façon.

Pour faire simple, la diffusion en Bluetooth créée un décalage entre la source et les écouteurs d’environ 120 à 300 ms. C’est surtout audible dans les jeux, car les vidéos ont désormais des mécanismes de compensation automatique. Les Buds Air utilisent le Bluetooth 5.0, comme la plupart des récents produits audio sans fil.

Le comportement de ces écouteurs est comme celui des AirPods : quand le boitier est ouvert, l’appareillage se fait directement. De plus, les deux écouteurs sont connectés au smartphone de manière synchrone pour assurer une synchronisation audio sans faille et maintenir une latence aussi faible que possible. Contrairement à d’autres produits similaires sur le marché, ils sont dotés d’un mode de jeu pour réduire la latence, Realme annonce 120 ms de latence ce qui est similaire aux AirPods Pro.

Les écouteurs sont également dotés de fonctions bien pratiques comme la détection de présence dans l’oreille, ou les commandes tactiles (tap, double tap et triple tap) qui intègrent la compatibilité avec Google Assistant… avec un appui long sur la zone tactile.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, Realme prétend offrir 3 heures de lecture continue et jusqu’à 17 heures avec le boîtier de chargement. De plus, le boitier des Buds Air prend également en charge la charge sans fil. Il intègre un indicateur LED et un port USB type-C pour la charge par câble.

Ils ne sont pas encore officialisés en Europe, mais les Realme Buds Air sont vendus en trois options de couleur en Inde : jaune, blanc et noir. Le prix est évidemment intéressant : 50 euros seulement. On aura certainement l’occasion de les tester bientôt.