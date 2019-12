AirPods Pro : la latence audio a-t-elle été améliorée entre les générations d’écouteurs ?

La latence audio est un sujet encore trop peu évoquée quand on parle des écouteurs et casques sans fil. Pourtant, c'est une des rares contraintes que l'on retrouve sur ces produits quand on les compare aux écouteurs et casques filaires. Justement, des mesures publiées par un musicien permettent de se rendre compte des progrès des AirPods Pro par rapport aux autres AirPods.

Les Apple AirPods Pro sont un gros succès depuis leur commercialisation. Ces écouteurs true wireless prouvent que les utilisateurs cherchent de plus en plus à écouter de la musique sur leurs smartphones sans être reliés par un câble. Par contre, en supprimant les prises casques de nos smartphones, nous avons fait un pas en arrière concernant la latence audio.

La latence du signal est totalement soumise au comportement de l’OS. Omar en parle très bien dans son dossier que je vous invite à lire, il est très intéressant. Quand vous jouez à un jeu, les données (sonores) envoyées par l’app sont réceptionnées et stockées dans un tampon (buffer). La plupart du temps, il y a un temps en mémoire tampon d’une durée faramineuse « de 100 à 150 millisecondes ».

Stephen Coyle, musicien et développeur de logiciels, a décidé de s’intéresser à cette fameuse latence sur les AirPods Pro. Apple a-t-il amélioré la latence entre les générations d’écouteurs True Wireless ?

J’utilise deux logiciels pour lire l’audio que je mesure. Tout d’abord, le clavier iOS par défaut, car c’est probablement l’endroit le plus courant où les gens rencontrent ce problème. Deuxièmement, un jeu que j’ai développé nommé Tapt (App Store). C’est une bonne référence, car j’ai écrit le jeu avec un besoin spécifique de faible latence audio et je connais ses fondements techniques.

Notez que la latence n’est généralement pas un problème, en particulier pour la musique et la vidéo. En effet, la lecture vidéo peut être légèrement retardée afin de garantir que l’audio soit correctement aligné avec les images. La latence est un problème pour les sons qui sont imprévisibles, les sons lancés par l’utilisateur ou les effets sonores dans les jeux… quand vous jouez à un FPS sur votre mobile, par exemple.

Et les résultats ? Les AirPods de première génération, qui utilisent la puce W1 d’Apple, ont une latence de 274 ms. C’est énorme et clairement perceptible pour les joueurs mobiles. Les AirPods de deuxième génération, lancés plus tôt cette année et alimentés par la nouvelle puce H1 d’Apple, ont une latence à 178 ms. Et les AirPods Pro, qui utilisent la même puce H1, sont encore meilleurs : 144 ms. Il faudrait tester les mêmes produits avec Android, on aurait sans doute un résultat différent… même si les AirPods fonctionnent très bien sur Android.

Ce qui est intéressant sur le graphique ci-dessus, c’est le résultat des écouteurs filaires : moins de 75 ms. C’est un des objectifs à atteindre pour les concepteurs de casques et écouteurs sans fil.

Dans un monde parfait, les casques ou les écouteurs devraient pouvoir recevoir un paquet dès qu’ils commencent à lire celui reçu juste avant. Sans prendre en compte les quelque 3 ms que le paquet audio passe dans l’air en moyenne, le laps de temps entre la réception de chaque paquet ne devrait pas excéder 14,5 ms… Oui, dans un monde parfait.