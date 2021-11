Avec les Life P2 Mini, Soundcore propose des écouteurs TWS à prix discount, débarrassés de toute fioriture. Exit réduction de bruit active, app de contrôle ou charge Qi, bienvenue à un prix de moins de 40 euros.

Les écouteurs True Wireless Soundcore Life P2 Mini se positionnent à l’entrée de la gamme du fabricant. Cousins des Soundcore Life P2, ils sont privés de leur étanchéité (IPX5 seulement), du support du codec aptX (SBC et AAC uniquement) et perdent deux microphones pour les conversations. En revanche, ils gagnent un contrôleur Bluetooth 5.2 et sont annoncés avec une autonomie accrue.

Fiche technique

Modèle Anker Soundcore Life P2 Mini Format écouteurs intra-auriculaires Batterie amovible Non Microphone Oui Compatibilité OS Android, iOS, Windows, Mac OS Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 32 heures Type de connecteur USB Type-C Version du Bluetooth 5.2 Poids 9.2 grammes Prix 39 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par Anker / Soundcore.

Design

Les écouteurs Soundcore Liberty Life P2 Mini reprennent des lignes plutôt classiques. Leurs coques compactes sont formées pour s’arrimer au creux de l’oreille et sont prolongées par une courte canule qui porte l’embout intra-auriculaire en silicone. Le côté latéral extérieur de chaque coque est doté d’une courte tige avec zone tactile, percée de deux petits orifices intégrant les microphones de conversation.

Le look est sobre, avec un mélange de PVC mat pour les tiges et semi-brillant pour les coques.

Solidement accrochés aux oreilles

Le savoir-faire de Soundcore se retrouve avec les Life P2 Mini : faciles à enfiler, ils tiennent parfaitement en place et ne procurent aucun désagrément mécanique. Ils conviennent ainsi à une écoute statique autant qu’à la pratique sportive, même sous la pluie grâce à leur certification IPX5. Enfin, l’isolation passive est plutôt bonne.

Boitier de charge

Le boîtier de charge est également très compact et léger, mais peu pratique à manipuler en raison d’un revêtement en PVC un peu glissant. Son capot est aimanté et dispose d’une charnière avec butée d’arrêt pour le garder ouvert. À l’intérieur se trouve un bouton qui permet de forcer l’appairage des écouteurs. Ceux-ci sont maintenus grâce à deux aimants et ne menacent jamais de tomber, même lorsque le boîtier est retourné.

En façade, on trouve trois LED de couleur blanche qui indiquent l’état de charge des écouteurs. Le boîtier se recharge lui-même via un port USB-C situé à l’arrière. Pas de charge sans fil Qi au programme.

Usage et application

En l’absence d’application de contrôle, il faut s’en remettre aux zones tactiles de contrôle, dont le fonctionnement est figé et décrit dans le mode d’emploi. Une double pression sur l’un ou l’autre des écouteurs enclenche ou stoppe la lecture, tandis qu’une pression de 2 secondes sur l’écouteur droit lance la piste suivante et remet la piste précédente pour l’écouteur gauche. La prise d’appel s’effectue avec une double pression et le rejet par une pression longue, sur l’un ou l’autre des écouteurs. Une triple pression sur l’écouteur gauche invoque l’assistant vocal du smartphone et s’accompagne d’un bip de très (trop) forte intensité.

Trois profils d’égalisation sont disponibles, en appuyant rapidement 3 fois sur l’écouteur droit : par défaut, Bass Booster et Podcast. Le second renforce les basses fréquences et le dernier les médiums.

Enfin, les écouteurs Soundcore Life P2 Mini peuvent être utilisés l’un sans l’autre, en mono éventuellement. L’écouteur inutile peut alors être rangé dans le boîtier.

Bluetooth stable, mais monopoint

Côté liaison avec le smartphone, c’est tout bon. Les Soundcore Life P2 Mini, lorsqu’ils n’ont jamais été appairés, sont automatiquement détectables dès que le capot de leur boîtier est ouvert. Ils n’ont connu aucun raté pendant nos tests et leur portée est très bonne : jusqu’à 10 mètres, au travers d’un plancher bois. En revanche, pas de connexion Bluetooth multipoint. Il faut donc déconnecter les écouteurs d’un smartphone pour les connecter manuellement à une autre source Bluetooth.

Audio

Soundcore a intégré des transducteurs dynamiques de 10 mm dont les membranes ont reçu une couche de graphène. Ceci permet généralement d’améliorer la réponse des transducteurs dans les hautes fréquences. Pour le reste, le contrôleur Bluetooth 5.2 gère les codecs SBC et AAC.

Configuration de test

J’ai écouté les écouteurs Soundcore Life P2 Mini avec un Xiaomi Mi 11 Lite 5G, un iPhone 12, ainsi qu’un MacBook Air M1, en Bluetooth AAC depuis Apple Music (lossless). Les résultats sont sensiblement les mêmes d’une source à l’autre.

Signature sonore

La balance tonale des Soundcore Life P2 Mini se caractérise par une forte bosse dans le registre haut-médium — auquel notre oreille est la plus sensible — qui éclipse presque totalement les plus hautes fréquences et colore systématiquement la restitution. Le grave est généreux, un peu au-dessus du médium en termes de présence, avec une extension appréciable vers les très basses fréquences. Globalement, c’est une signature peu flatteuse et fatigante.

Comportement dynamique

Il y a pas mal de punch dans la restitution des Soundcore Life P2 Mini, qui laissent entendre des écarts dynamiques convenables, notamment dans les basses fréquences où les instruments ont de l’épaisseur et du poids.

En revanche, le régime transitoire est moyen et il y a pas mal de trainage. La restitution macro-dynamique est médiocre et les fines variations sonores sont très mal restituées. La forte coloration dans le haut médium aggrave d’ailleurs le problème.

Scène sonore

La largeur de la scène est tout à fait convenable, mais la profondeur est en retrait. Tout dans l’axe central est comprimé et manque d’aération. Ce n’est pas catastrophique, mais il y a mieux pour le même budget.

Micro

C’est manifestement sur ce point que Soundcore a porté l’essentiel de ses efforts. La qualité des appels vocaux est excellente, notamment en ce qui concerne la filtration des bruits parasites autour de soi. On entend très bien son interlocuteur — c’est l’avantage de la forte bosse dans la restitution des fréquences médium — et réciproquement.

Comme l’isolation passive des écouteurs est satisfaisante, on peut passer des appels aux abords d’un axe routier fortement emprunté sans difficulté.

Autonomie

Soundcore annonce 8 heures d’autonomie avec une charge et j’ai mesuré 7h50 à 50 % du volume de mon iPhone. C’est une surprise au regard de la compacité des Soundcore Life P2 Mini, qui ne laissait pas présager une telle endurance. Il est probable que les transducteurs intégrés sont particulièrement sensibles et ne réclament que peu de courant pour fonctionner. Le boîtier de rangement offre trois cycles de charge supplémentaires et peut, en 10 minutes, apporter 1 heure d’autonomie aux écouteurs.

Prix et date de sortie

Les écouteurs Soundcore Life P2 Mini sont proposés en coloris noir au prix de 39 € TTC.