Le Realme 8 Pro va profiter d’un capteur photo de 108 MP

Lors de son événement en ligne "Camera Innovation", Realme a annoncé l'arrivée d'un capteur photo de 108 MP sur son prochain Realme 8 Pro. Et pour l'accompagner, la promesse d'innovations en photo et vidéo à la sauce chinoise.

Realme a de grandes ambitions sur la scène mondiale et le fabricant chinois s’en donne les moyens. Lors d’un événement baptisé « Camera Innovation » ce mardi, le fabricant a dévoilé le capteur photo de son prochain flagship.

La technologie de Samsung, les ajouts de Realme

Le Realme 8 Pro sera le premier smartphone maison doté d’un appareil photo de 108 MP. C’est évidemment le capteur Samsung HM2 qui équipera la caméra principale de l’appareil (12000 x 9000 pixels) avec sa grande taille de capteur de 1/1,52 pouce. Il arrive avec toute sa force, le binning 9 en 1 des pixels, ISOCELL Plus et Smart-ISO. Realme annonce déjà « d’excellentes images dans des conditions plus lumineuses. »

Le Realme 8 Pro ne sera pas le tout premier smartphone « non Samsung » à s’en vanter. Xiaomi avait été le premier partenaire du géant sud-coréen en affichant un capteur photo d’une telle définition sur son Mi Note 10. Il se murmure que le Redmi Note 10 de la marque pourrait aussi prochainement l’arborer. Mais il faut sinon regarder du côté du Galaxy S20 Ultra et du Galaxy S21 Ultra de Samsung pour en trouver trace.

Realme explique néanmoins avoir optimisé la technologie et apporté des fonctionnalités nouvelles. Et de citer la technologie In-sensor Zoom pour apporter plus de clarté de zoom grâce à l’apport du mode x3. Le capteur utilise alors seulement les 12 mégapixels cartographiés de la partie zoomée pour générer une image. La taille réduite permet alors de prendre huit clichés consécutivement. Avec l’aide de l’algorithme de l’appareil, les photos prises sont assemblées pour obtenir un rendu final beaucoup plus clair.

Le fabricant assure que ce procédé de traitement permettra d’obtenir un résultat plus net qu’avec certains téléobjectifs optiques. Le mode portrait profitera aussi de ce nouveau capteur pour un meilleur traitement avec effet néon et un Bokeh plus dynamique.

Un nouveau mode Starry pour les timelapses

Apparu sur le Realme X3 SuperZoom, le mode Starry Night compile plusieurs expositions longue durée pour concevoir une photo. Le fabricant chinois a dévoilé la première vidéo en mode « Starry Time-lapse », qui nécessite normalement l’enregistrement de plusieurs vidéos avant de les combiner par ordinateur.

Mais pas d’obstacle ici dans la volonté de Realme de proposer une montée en gamme du côté de la vidéo. La firme a mis au point un algorithme vidéo pour son time-lapse. Dans l’exemple montré de photos d’étoile, 30 photos ont été prises en 480 secondes, puis une vidéo a par la suite été générée en une seconde pour mettre en évidence les changements dans le ciel.

Des vidéos et photos Tilt-shift

Si ce mode nécessite habituellement l’intervention de plusieurs véritables caméras professionnelles, Realme se vante de pouvoir le faire avec son seul smartphone et un capteur photo optimisé. Et pour la photo aussi, l’algorithme va faire des miracles.

Realme annonce ainsi la possibilité de faire de la photographie Tilt-shift. Il s’agit d’un effet de flou autour du sujet photographié qui donne alors l’impression d’une maquette et d’une miniaturisation. Le Realme 8 Pro pourra ainsi prendre des photos par Tilt-shift et même des vidéos par Tilt-shift 10x plus rapide.