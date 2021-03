Xiaomi Redmi Note 10 : on en sait déjà beaucoup plus sur ses caractéristiques

Alors que l’annonce officielle du smartphone doit avoir lieu jeudi, des photos permettent d’en savoir plus sur les caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 10.

La semaine dernière, on apprenait que Xiaomi prévoyait une présentation de son Redmi Note 10 le 4 mars prochain, soit ce jeudi. Avant même la présentation officielle du smartphone, on en sait cependant davantage grâce à plusieurs fuites.

Comme le rapporte le site GSM Arena, plusieurs photos du Xiaomi Redmi Note 10 ont en effet été partagées ces derniers jours sur les réseaux sociaux. De quoi permettre non seulement de découvrir le design du smartphone avant son annonce, mais également de connaître quelques caractéristiques du téléphone.

Une photo publiée sur Instagram — et depuis retirée — et une autre sur Facebook viennent ainsi montrer le smartphone avec sa boîte, mais également avec le film de protection sur l’écran, indiquant certains aspects de sa fiche technique. On peut notamment y lire que le Xiaomi Redmi Note 10 sera équipé d’une puce Snapdragon 678, un processeur milieu de gamme lancé en décembre dernier.

Une batterie de 5000 mAh et une charge rapide de 33 W

Parmi les autres indications, on peut lire que le Redmi Note 10 profitera d’un écran Amoled de 6,43 pouces et d’un « dual speaker ». De quoi suggérer que le smartphone profitera de véritables haut-parleurs stéréo, comme le Xiaomi Mi 11 par exemple.

Le film de protection vient ainsi préciser la capacité de 5000 mAh de la batterie ainsi que la puissance de la charge, d’une valeur de 33 W. Enfin, on peut y lire que le smartphone intégrera quatre appareils photo, dont un capteur principal de 48 mégapixels, un module ultra grand-angle et un objectif dédié à la photographie macro.

Il faudra cependant patienter encore jusqu’à ce jeudi pour en savoir plus sur le Xiaomi Redmi Note 10, et notamment sur son prix ou sa disponibilité. Pour rappel, le smartphone succédera au Redmi Note 9, lancé en avril 2020 au prix de 199 euros.