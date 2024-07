Le Xiaomi Redmi K70 dévoilé : voici le futur Xiaomi 14T Pro et il a beaucoup de promesses

Et un nouveau smartphone Xiaomi ! On parle ici du Xiaomi Redmi K70. Ou plutôt, sans doute, du futur Xiaomi 14T Pro.

En plus de nouveaux smartphones pliables, Mix Flip et Mix Fold 4, et un bracelet, une montre, des écouteurs, un nouveau modèle de SU7 plus performant… Xiaomi vient de dévoiler son dernier bijou lors de sa grande conférence de juillet : le Redmi K70. Et croyez-moi, ce nouveau smartphone a de quoi faire parler de lui. Pourquoi ? Car il s’agit sans doute du Xiaomi 14T Pro qui sera annoncé bientôt en Europe (et en France).

Le Redmi K70 embarque le processeur MediaTek Dimensity 9300+. Pour les non-initiés, c’est une puce haut de gamme, avec un cœur haute-performance Cortex-X4 cadencé à 3,4 GHz (une première à cette fréquence d’horloge) (+ 3 cœurs Cortex-X4 à 2,85 GHz et 4 cœurs Cortex-A720 à 2 GHz). Mais ce n’est pas tout ! Xiaomi a aussi intégré un processus D1 de 12 nm pour les graphismes. Résultat ? Un score AnTuTu de 2 382 780. Pour les non-geeks, disons simplement que c’est ÉNORME. Mais comme tous les records AnTuTu, il faudra prendre un peu de recul sur ce score brut. Il y a aussi jusqu’à 24 Go de mémoire LPDDR5X et 1 To de mémoire flash UFS 4.0.

Le Redmi K70 est équipé d’un système de refroidissement innovant baptisé « Refroidissement de la glace 3D » (on a traduit comme on pouvait). Ça fait un peu gadget marketing, mais derrière ce nom accrocheur se cache sans doute une véritable prouesse technique. Le cœur de ce système, c’est une conception de plateforme concave et convexe. C’est une surface ondulée, comme des vagues. La partie convexe (la bosse) est placée au plus près du SoC (System on Chip). Cette proximité permet de conduire la chaleur plus rapidement. Résultat ? La température du SoC est réduite de 3°C. Ça peut sembler peu, mais dans le monde des smartphones, c’est énorme ! C’est la différence entre un téléphone qui chauffe et devient inconfortable après une heure de jeu, et un appareil qui reste frais même après une session marathon de Genshin Impact.

Parlons peu, parlons bien : l’écran est produit et fourni par TCL Huaxing, il fait 6,67 pouces, définition 1.5K (2712 × 1220 pixels), taux de rafraîchissement de 144 Hz. En clair, c’est beau, c’est fluide, ça sera sans doute un régal pour les yeux. La luminosité peut grimper jusqu’à un pic de luminosité de 1600 nits, de quoi rester lisible même en plein soleil d’été.

Le Redmi K70 est équipé d’un système à trois caméras, avec une caméra principale de 50 mégapixels utilisant un capteur Sony IMX906. La stabilisation optique est de la partie, et Xiaomi a intégré sa technologie AISP pour améliorer la qualité des clichés dans toutes les conditions. Résultat ? Xiaomi promet des photos nettes, des couleurs vibrantes et des performances bluffantes en basse lumière.

5500 mAh. C’est la capacité de la batterie du Redmi K70. De quoi tenir facilement une journée, voire deux pour les utilisateurs modérés. Mais le vrai tour de force, c’est la charge rapide 120 W. Xiaomi promet une charge complète en 20 minutes.

Voici le détail des prix pour les différentes configurations :

12 Go RAM + 256 Go stockage : 2599 yuans (environ 328 €)

16 Go RAM + 512 Go stockage : 2899 yuans (environ 366 €)

16 Go RAM + 1 To stockage : 3299 yuans (environ 416 €)

Bien sûr, il faut garder à l’esprit que ces prix sont ceux du marché chinois. Lorsque le Redmi K70 arrivera en Europe (probablement sous le nom de Xiaomi 14T Pro), il faut s’attendre à une légère augmentation due aux taxes et aux coûts d’importation. Mais même avec cette hausse, le rapport qualité-prix devrait rester très bon.

La version Lamborghini

Mais attendez, ce n’est pas tout ! Pour ceux qui veulent vraiment se démarquer, Xiaomi a sorti le grand jeu avec une édition spéciale du Redmi K70 : la Redmi K70 Supreme Champion Edition, co-brandée avec Lamborghini. Le design reprend les codes emblématiques de la marque italienne, avec notamment la fameuse ligne en « Y » caractéristique des phares Lamborghini. Les couleurs sont un mélange audacieux d’orange vif et de noir profond, rappelant immédiatement l’esthétique des supercars de la marque au taureau.

Mais ce n’est pas qu’une question de look. Cette édition spéciale bénéficie aussi d’un thème personnalisé noir et or intégré au système, pour une expérience utilisateur repensée dans l’univers Lamborghini. Bien sûr, cette édition spéciale a un prix : comptez 4399 yuans (environ 555 €) pour la version 24 Go + 1 To. Pas sûr qu’on la retrouve en Europe.